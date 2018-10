Rimini, 19 ottobre 2018 - «Ma dove ve ne andate/povere foglie gialle/come tante farfalle spensierate?»: è l’incipit di una delle innumerevoli filastrocche dedicate all’autunno, in questo caso opera del poeta romano Trilussa. Lo spettacolo della natura che si accende di giallo e di rosso ha da sempre ispirato letterati, pittori e fotografi, tanto che ormai si moltiplicano, in questo periodo dell’anno, gli appuntamenti appositamente organizzati per ammirare il foliage (foto). Gli alberi pieni di colori, i tappeti di foglie croccanti, il vento e il cielo terso di queste giornate ancora tiepide regalano bellezza ai luoghi che si attraversano quotidianamente e forniscono l’occasione per programmare una gita fuori porta, poco lontano dalla città. Ecco allora cinque suggerimenti di destinazioni non distanti da Rimini e dalla Romagna, selezionate fra le tante location disponibili, dove fermarsi a scattare qualche foto e a contemplare il panorama.



1. Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi

Gli amanti della natura e dei boschi non possono perdersi l’incanto del “foliage” autunnale nel cuore delle Foreste Casentinesi, Patrimonio Mondiale dell’Umanità e sito tra i più noti d’Italia per questo genere di spettacolo. Le colline del Casentino, sull’Appennino tosco-romagnolo, ospitano particolari specie di alberi in grado di regalare tonalità di rosso e giallo intense e affascinanti. Suggestiva, fra le altre, la zona delle cascate dell’Acquacheta, il torrente nei pressi di San Benedetto in Alpe già reso famoso da Dante, che lo ha citato nel XVI Canto dell’Inferno. Tante le escursioni organizzate, in questo periodo, dalle numerose guide alpine romagnole: fittissimo, ad esempio, il calendario messo a punto dai “Trekkabestia” Davide Prati e Silvia Mura, originari di Bagno di Romagna (FC). Interessanti anche i percorsi, proposti dal gruppo pesarese del Ponticello Trekking, nella meravigliosa foresta monumentale di faggi intorno al Santuario della Verna, cuore della religiosità francescana. Non mancano i riminesi Matteo Osanna e Alberto Bruschi di Valmatrek, che si addentreranno nei sentieri più selvaggi della Foresta della Lama.

2. Parco Regionale della Gola della Rossa e di Frasassi

Facilmente raggiungibile da Rimini il cuore verde della Regione Marche, il Parco Naturale della Gola della Rossa, che comprende anche il complesso ipogeo delle Grotte di Frasassi. Oasi incontaminata, inserita nella più vasta area montana denominata Esino-Frasassi, il Parco consente di ammirare, oltre alle meraviglie dei fenomeni carsici, una fauna e una flora particolarmente interessanti per la loro biodiversità. Allo spettacolo del foliage si affianca quello delle numerose vestigia storiche: il parco è infatti costellato di una folta rete di castelli e antichi monasteri, fra cui il Santuario di Frasassi, le abbazie di Sant’Elena, San Vittore delle Chiuse e Valdicastro, i castelli di Genga, Pierosara, Avacelli e Castelletta.

3. Covignano, la collina di Rimini

Chi non intende allontanarsi dal centro cittadino può godersi lo spettacolo del foliage anche dopo soli quindici minuti di cammino: sulle colline di Covignano, meta prediletta di podisti e biker per i suoi numerosi sentieri panoramici tra vigneti, dimore storiche e antiche chiese, lo scenario naturale è ugualmente affascinante. Ritornato in queste settimane agli onori della cronaca per le vicende che hanno coinvolto il Paradiso (la celebre discoteca amata da Umberto Eco, oggi in stato di abbandono), il colle di Covignano è uno dei classici “luoghi dell’anima”, cui tutti i riminesi sono indubbiamente affezionati.

4. Parchi cittadini Rimini

I più pigri possono imbattersi nel più pittoresco del foliage senza neppure dover armarsi di scarpe comode e abbigliamento da trekking: basta fare un giro nei vasti parchi cittadini della città, in particolare il parco Marecchia e il parco cosiddetto “della Cava”, nei dintorni del Palacongressi. È in questi giardini che, inaspettatamente, ci si può ritrovare davanti a una festa di colori e calpestare i tappeti di foglie croccanti tipiche di questo periodo dell’anno.

5. Andar per sagre… Con un occhio ai paesaggi

I weekend d’ottobre, si sa, pullulano di sagre: dalle castagne al tartufo, dalle noci al vino, l’aria si riempie in questi giorni di profumi inebrianti. Andar per sagre è anche l’occasione per ammirare i borghi dell’entroterra riminese, spesso sconosciuti ai turisti della stagione estiva. Visitare l’entroterra significa attraversare colline e panorami che in questo periodo risplendono dei colori autunnali, estendendosi a perdita d’occhio fino al mare.

Sia che organizziate una gita fuori porta, sia che vi cimentiate in una semplice sgambata della domenica, il consiglio è sempre uguale: alzate gli occhi dallo smartphone e fermatevi per un attimo a godervi il paesaggio, vi farà bene al corpo e allo spirito.

