Rimini, 10 settembre 2019 – Torna Italian Bike Festival, la più attesa e importante manifestazione italiana dedicata al mondo della bici, di scena a Rimini dal 13 al 15 settembre.

Resta invariata la formula vincente della prima edizione dello scorso anno: accesso gratuito al village e possibilità di scoprire e provare in anteprima tutte le novità 2020 del mondo bike. Ad attendere i partecipanti ci sarà un villaggio espositivo, che quest’anno supera i 40.000 mq, ed oltre 300 brand del mondo bici, di abbigliamento tecnico, accessori ed alimentazione sportiva.

Fulcro della manifestazione, realizzata con la collaborazione del Comune di Rimini, APT Servizi Emilia Romagna e Visit Romagna, rimarrà ancora una volta l’area test. La rotonda di Parco Fellini si trasformerà nell’iconica e adrenalinica pista off-road all’interno della quale si potranno testare MTB ed eMTB mentre negli appositi tracciati segnalati potranno essere provate le Road bike, le Urban Bike e le eBike.

Tra gli ospiti presenti a Rimini questo weekend, Mario Cipollini, Alessandro Petacchi, Alessandro Ballan, Damiano Cunego, Davide Cassani, Gilberto Simoni e Filippo Pozzato.

Ecco il programma completo della manifestazione:

Venerdì 13 settembre

11:00 Pre apertura media e autorità

11:45 Taglio del nastro

12:00 Apertura al pubblico area expo, aree test e pump track

13:00 Kobra BMX show presso area show & performance

13:30 Bike Trial con Paolo Patrizi presso area show&performance

14:00 Show “Arresto in bici” con L’accademia Italiana Pattuglia in Bicicletta presso area show & performance

14:30 “Talk Like This” presso l’area palco: Mettiamo la bici in sicurezza

Conduce: Pier Augusto Stagi – Direttore TuttoBici/TuttoBici Web

Ospiti: Davide Cassani (Presidente APT Servizi Emilia Romagna e CT Nazionale Italiana Ciclismo), Gianni Bugno (ex ciclista professionista), Alessandro Ballan (ex ciclista professionista), Matteo Montaguti (ciclista professionista), Emiliano Borgna (Responsabile Nazionale del Settore Ciclismo A.C.S.I.), Gilberto Simoni (ex ciclista professionista).

16:00 “Talk Like This” presso l’area palco: L’evoluzione della preparazione alle gare

Conduce: Roberto Feroli – Conduttore di “A Tutta Bici”

Ospiti: Davide Cassani (Presidente APT Servizi Emilia Romagna e CT Nazionale Italiana Ciclismo), Damiano Cunego (ex ciclista professionista), Matteo Montaguti (ciclista professionista), Luca Bianchini (preparatore fisico Nazionale Triathlon dal 2013 al 2016), Annalisa Faè (nutrizionista), Vittorio Gambirasio (atleta eEnduro, fisioterapista e osteopata), Alessandro Petacchi (ex ciclista professionista).

16:00 Kobra BMX show presso l'area show & performance

16:30 Bike Trial con Paolo Patrizi presso area show & performance

17:00 Show “Arresto in bici” con L’accademia Italiana Pattuglia in Bicicletta presso area show & performance

18:00 Gimkana Sprint giovanissimi – IBF JUNIOR THROPHY Memorial Gianluca Grossi presso area test urban

19:30 Chiusura aree test e pump track

20:00 Chiusura area expo Italian Bike Festival

Sabato 14 settembre

10:00 Apertura al pubblico area expo, aree test e pump track

10:30 “Talk Like This” presso l’area palco: Bike Economy, Il pedale che fa girare l’economia

Conduce: Alessandra Schepisi – Conduttrice di “A ruota libera”

Ospiti: Filippo Pozzato (ex ciclista professionista), Giancarlo Brocci (ideatore de L'Eroica), Gianluca Santilli (presidente dell'Osservatorio Nazionale della Bike Economy), Piero Nigrelli (responsabile del settore ciclo di Confindustria ANCMA), Pierpaolo Romio (fondatore Girolibero), Damiano Cunego (ex ciclista professionista).

11:00 Kobra BMX show presso area show & performance

11:30 Bike Trial con Paolo Patrizi presso area show & performance

12:00 Show “Arresto in bici” con L’accademia Italiana Pattuglia in Bicicletta presso area show & performance

12.00 “Talk Like This” presso l’area palco: Il cicloturismo, un'opportunità per il territorio.

Conduce: Federica Mosconi – Conduttrice di “A Tutta Bici”

Ospiti: Ludovica Casellati (giornalista e imprenditrice), Alice Marmorini (Formatrice per Bike Hotel), Ervig Reus, Matteo Gozzoli (delegato Bike Visit Romagna), Matteo Montaguti (ciclista professionista)

14:00 Apertura iscrizioni Cicloturistica La Malatestiana presso la segreteria organizzativa Kobra BMX show presso area show & performance

14:00 Kobra BMX show presso area show & performance

14:00 “Talk Like This” presso l’area palco: Quale futuro per le eMTB

Conduce: Simone Lanciotti – Direttore Mtb Cult

Ospiti: Marco Aurelio Fontana (campione di MTB e atleta eEnduro), Andrea Garibbo (campione eEnduro), Franco Monchiero (direttore di gara circuito Superenduro), Vittorio Gambirasio (atleta eEnduro, fisioterapista e osteopata), Cristian Trippa (organizzatore eEnduro nternationa Series), Nicola Casadei (atleta Enduro e eEnduro)

14:30 Bike Trial con Paolo Patrizi presso area show & performance

15.00 Show “Arresto in bici” con L’accademia Italiana Pattuglia in Bicicletta presso area show & performance

15.30 “Talk Like This” presso l’area palco: Uno contro tutti

Conduce: Pier Augusto Stagi – Direttore TuttoBici/TuttoBici Web

Ospite: Mario Cipollini (ex ciclista professionista)

17:00 Kobra BMX show presso area show & performance

17:30 Bike Trial con Paolo Patrizi presso area show & performance

18:00 Show “Arresto in bici” con L’accademia Italiana Pattuglia in Bicicletta presso area show & performance

19:30 Chiusura aree test e pump track

20:00 International e-Enduro Show presso area Test Offroad

22:00 Chiusura area expo Italian Bike Festival

Domenica 15 settembre

07:00 Apertura iscrizioni Cicloturistica La Malatestiana presso Piazzale Kennedy

08:30 Partenza cicloturistica La Malatestiana presso Piazzale Kennedy

10:00 Apertura al pubblico area expo, aree test e pump track

11:00 Kobra BMX show presso area show & performance

11:30 “Talk Like This” presso l’area palco: La performance e la scelta dei materiali nel triathlon moderno

Conduce: Fabio D’annunzio – Giornalista Triathlete

Ospiti: Giacomo Giovenali (triatleta e atleta endurance), Alessandro De Gasperi (triatleta e atleta endurance), Claudio Chiappucci (ex ciclista professionista), Davide Uccellari (triatleta)

11:30 Bike Trial con Paolo Patrizi presso area show & performance

12:00 Show “Arresto in bici” con L’accademia Italiana Pattuglia in Bicicletta presso area show & performance

14:00 “Talk Like This” presso l’area palco: Il mito di Marco Pantani

Conduce: Patrick Martini – conduttore di “A Tutta Bici”

14:30 Kobra BMX show presso area show & performance

15:00 Bike Trial con Paolo Patrizi presso area show & performance

16:00 Show “Arresto in bici” con L’accademia Italiana Pattuglia in Bicicletta presso area show & performance

17:00 Chiusura aree test e pump track

18:00 Chiusura area expo Italian Bike Festival