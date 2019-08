Rimini, 18 agosto 2019 - Contro “l'inverno demografico le istituzioni e la politica devono sostenere la famiglia con interventi di varia natura che siano strutturali e di lungo periodo”. Con queste parole il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, apre il Meeting (foto) di Rimini. “Misure economiche e fiscali, ma anche di ordine organizzativo, per rendere concretamente compatibile il ruolo di genitore e quello di lavoratore: all'Italia serve un intervento legislativo capace di trovare un equilibrio moderno e virtuoso tra la vita privata e professionale delle donne”, aggiunge Casellati.

"Non c'è vera libertà senza la libertà di educare. Il diritto di istruzione, sancito dagli articoli 33 e 34 della Costituzione, deve infatti qualificarsi come diritto a un insegnamento libero e, allo stesso tempo, come libero diritto di insegnare. Le scuole e le Università devono quindi potersi qualificare come luoghi di libero sapere: di libero insegnamento e di libero apprendimento. Allo stesso tempo, garantire ai privati la possibilità di istituire scuole di ogni ordine e grado significa riconoscere il valore del pluralismo scolastico". Continua così intervento della Casellati.



"Perché scuola pubblica e scuola paritaria non si distinguono come sistemi alternativi o in contrasto tra loro, ma sono entrambe espressione di un unico strumento teso allo sviluppo dell'individuo e della collettività. Ecco che, in tale prospettiva, la libera iniziativa nel sistema dell'istruzione si qualifica come una risorsa irrinunciabile", conclude.

Meeting 2019 Rimini, i messaggi del Papa e di Mattarella

"E’ necessario affrontare il nuovo con coraggio, senza nostalgie paralizzanti". Lo ha voluto ribadire a chiare lettere il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo discorso indirizzato alla kermesse di Cl che oggi apre le sue porte a migliaia di persone nei padiglioni della Fiera di Rimini. Per il presidente Mattarella è necessario guardare avanti senza essere paralizzati dalle paure "conservando sempre spirito critico e apertura a chi ci è prossimo. Ripartire dalla persona è un percorso di crescita e di liberazione a cui siamo continuamente richiamati". Il Meeting sarebbe, nel pensiero del presidente, un servizio alla società essendo stato nell’arco degli ultimi 40 anni, "animatore di dialogo. L’augurio è che in questo importante anniversario trovi ulteriore impulso per rendere servizio alla società".

Ad inaugurare la 40esima edizione dell’evento di Cl interviene la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati nell’incontro di apertura. Ma prima sono arrivate le parole del Santo Padre con l’intervento del principale collaboratore di Papa Bergoglio, il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin. "Il Santo Padre Francesco auspica che il Meeting sia sempre un luogo ospitale in cui le persone possano ‘fissare dei volti’ facendo esperienza della propria inconfondibile identità. E’ il modo più bello per festeggiare questo anniversario, guardando avanti senza nostalgie o paure, sempre sostenuti dalla presenza di Gesù, immersi nel suo corpo che è la Chiesa. La memoria grata di questi quattro decenni di impegno alacre e di creativa opera apostolica possa suscitare nuove energie, per la testimonianza della fede aperta ai vasti orizzonti delle urgenze contemporanee".

Da oggi in poi è nuovamente Meeting, per un viaggio tra esperienze, culture fino ad arrivare all’intelligenza artificiale con lo spazio Cdo Innovation che vedrà la presenza anche di Enrico Cereda, presidente di Ibm. Come sempre accaduto, tante saranno le personalità politiche attese tra oggi e sabato prossimo. Tra queste parteciperanno all’intergruppo parlamentare per la sussidiarietà Giancarlo Giorgetti, Graziano Delrio, Mariastella Gelmini, Massimiliano Romeo, Roberto Speranza, Gabriele Toccafondi e Maurizio Lupi. Sono attesi anche gli interventi del ministro dell’Economia Giovanni Tria, del collega agli Affari esteri, Enzo Moavero Milanesi e del ministro all’Istruzione Marco Bussetti.