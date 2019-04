Rimini, 28 aprile 2019 - Slitta il debutto dei concerti di Raf e Umberto Tozzi. A causa di una laringo-faringite che ha colpito Tozzi durante le prove a Rimini, dove i due artisti sono da alcuni giorni, tutte le prime date del loro tour insieme, compresa proprio l'anteprima a Rimini del 30 aprile, sono state rinviate. L'esordio è stato spostato all'8 maggio, sempre all'Rds Stadium di Rimini.

Slittate anche le date di Bari (il concerto sarà il 30 maggio anziché il 6 maggio), Acireale (1 giugno, e non più il 4 maggio), Reggio Calabria (5 giugno anziché il 3 maggio) e Ancona (che passa dal 9 maggio al 7 giugno). Invariate le altre tappe del tour. Per gli eventuali rimborsi per le date di Rimini, Reggio Calabria e Acireale, andranno richiesti entro il 6 maggio, mentre per Bari, Eboli e Ancona l'ultima data utile per i rimborsi è l’11 maggio.