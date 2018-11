Reunion del mondo fantascientifico da oggi a domenica all’Hotel Mediterraneo di Riccione. In programma incontri, proiezioni, giochi, anteprime e sfilata cosplay con alieni e personaggi dell’universo fantascientifico e fantasy.

Non mancheranno gli ospiti, tra i quali l’attore Ross Mullan, cooprotagonista del Trono di Spade, noto anche per i suoi ruoli da caratterista in Doctor Who e nel film cult Sharknado, e Giulia Santilli, attrice e doppiatrice che ha prestato la voce a diversi personaggi, compreso Mary Wiseman in “Star Trek Discovery”.

Con loro anche Gianfranco Lollino dell’Osservatorio Astronomico “Copernico”, che stasera alle 21 racconterà l’estate “celeste” di Luna e Marte tra eclissi e nuove immagini, e il giornalista scientifico Andrea Gentile, autore de “La scienza delle serie tv”, che domani alle 15 spiegherà come alcune cose viste sullo schermo possano essere fattibili e altre con più difficoltà se non impossibili.

Il momento più divertente sarà comunque quello di sabato sera che vedrà sfilare in passerella diversi costumi originali

che hanno fatto storia attraverso il grande schermo. A confezionarli con pazienza certosina, nella maggior parte dei casi, sono gli stessi protagonisti della passerella, attesa con entusiasmo da questo esercito di appassionati di fantascienza, fantasy e scienza.

Parte così l’astronave della quattordicesima edizione della Reunion, organizzata da Ultimo Avamposto, Star Trek Italian Club "Alberto Lisiero", Doctor Who Italian Club e Italian Klinzha Society. Nives Concolino