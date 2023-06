Rimini, è tornata l’altalena sul mare: ecco dove trovarla in spiaggia

Rimini, 24 giugno 2023 – Sul bagnasciuga di Rimini è tornato un piccolo grande simbolo della Riviera romagnola: l’altalena sul mare. Un punto in cui ritrovarsi per divertirsi e giocare, ma anche per scattare foto e portare a casa ricordi delle vacanze con amici o famigliari.

L’inaugurazione si è tenuta questa mattina davanti al Bagno 24 a Marina centro, con il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad e i rappresentanti dell’associazione organizzatrice, Rimini Sparita Aps, che si occupa della promozione delle tradizioni del popolo costiero, attualmente sotto la guida del presidente Nicola Gambetti.

La plancia ‘promozionale’ ha proposto anche l’acquisto delle magliette Straz de Cor, realizzate a favore dell’associazione riminese Arop Odv.

Un grande ritrovo vista la ripartenza della stagione turistica in tutta la Riviera romagnola e un modo, appunto, per accogliere il turista, straniero e non, e farlo sentire come a casa.

Parte integrante, tra l’altro, nel nuovo waterfront di Rimini composto da verde, piste ciclabili e pedonali, dune, vegetazione adriatica. Una vera e propria palestra a cielo aperto lunga 7 chilometri, la più ampia del Mediterraneo, e la “Foresta del mare”, presso la nuova fontana ornamentale del Parco del Mare. Questo è il progetto pedonale fatto non solo per allontanare il traffico automobilistico dal mare, ma anche per proporre ai cittadini riminesi e ai turisti uno spazio che possa contenere al tempo stesso attività di fitness, divertimento e gioco.