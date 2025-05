L'Aquafan di Riccione riapre a giugno: 13 km di scivoli, animazioni e concerti

Riccione (Rimini), 23 maggio 2025 — L’estate è alle porte e l’Aquafan di Riccione è pronto a riaprire i battenti. La data da appuntare in calendario è quella del primo giugno dalle 10, che darà il via a una stagione ricca di eventi e sorprese, all’insegna della musica, dello sport e del divertimento. Il 13 del mese, per i giovani della Gen Z e Alpha c’è la Festa di Fine anno scolastico, dedicata anche a insegnanti e professori. A luglio e agosto gli eventi più grandi, con gli artisti che scateneranno l’estate italiana, dentro e fuori il parco, grazie a hit e tormentoni: Ludwig (8 Luglio), Grelmos (15 luglio), Mimì (22 Luglio), Boro (29 Luglio), Les Votives (5 Agosto), Sarah Toscano (12 Agosto) e Mida (19 Agosto). Inoltre, raddoppiano le giornate no stop ‘The Long Sunset’ del giovedì, otto in totale tra luglio e agosto. Quando, per l’occasione, gli scivoli rimangono aperti giorno e notte e sono in programma una serie di eventi, come la rassegna Beat Night legata alla partnership nata con Alpha Theta, che mira a valorizzare i giovani dj delle scuole per DJ di Nam Milano, Music Academy Rimini e Mec Academy Napoli. In quell’occasione gli allievi di tutta Italia si esibiscono direttamente sugli scivoli, con consolle portatili, tra giochi di luce e effetti speciali. Per quattro serate esclusive, durante The Long Sunset, in Piscina Onde arriva il Doccia Party più grande del mondo all’orario del tramonto e gli eventi WalfyFan, con un nuovo format che coinvolge creator, talent, star del web, alla Walky Cup. “Come ogni stagione, riapre l’Aquafan a Riccione — dice Patrizia Leardini, direttrice operativa di Costa Edutainment — Siamo una meta molto amata da italiani e stranieri, non solo per le attrazioni ma perché siamo un luogo di tendenza, uno spazio amato e ricercato da brand, creator, da etichette discografiche. Al festival Music Wave gli artisti scelgono di fare tappa con i loro tour, di presentare le loro hit, nuovi album e singoli. Aquafan continua a essere un trampolino di lancio per artisti, mode e tendenze, e di questo siamo orgogliosi”.

“Wawa Wave”

Quest’anno si chiude la ‘trilogia dei primati’ con una campagna visual AI ipercromatica. Le diverse specie di scimmie in scena, fuori e dentro l’acqua, hanno ciascuna una personalità distinta. Simbolo degli istinti primordiali e della felicità viscerale di ciascuno. Le scimmie Wawa Wave si presentano con strumenti musicali, cariche di energia e con una sigla coinvolgente, un vero tormentone estivo che presto scatenerà il pubblico social Aquafan.

Tre km di scivoli, le aree kids e il rinnovato kamikaze

Sui nove ettari di verde della collina di Riccione, il primo giugno si torna a scivolare su oltre 3 km di scivoli tra cui l’M280, il più grande nella storia del parco romagnolo. Quest’anno a dare il benvenuto agli ospiti sarà il rinnovato Kamikaze, in una nuova veste bianca e blu, dove sfidare gli amici in una discesa super adrenalinica. Dalle due piste, lunghe 90 metri, si scende quasi ai 70km/h. Un apposito cronometro indica il tempo di discesa e una sirena segnala quella record più veloce, ogni giorno. Tre le aree riservate ai più piccoli: Arca Beach, Piscina dell’Elefante e Antarctic Baby Beach. Relax assicurato tra idromassaggi e giochi d’acqua a Poseidon e Blue Rock.

Le animazioni

A luglio e agosto una nuova squadra di Aquadancers, i ballerini più amati dell’estate italiana, insieme allo showman Franky Chiappinelli, coinvolgeranno il pubblico in animazioni diffuse per il divertimento e il benessere degli ospiti. In programma anche tanti appuntamenti con brand e sponsor.

Il mondo social

Aquafan continua a crescere sui suoi canali social e Tik Tok. I video più visti, complessivamente, hanno superato 8 milioni di visualizzazioni. Anche per la stagione 2025 arriveranno grandi star del web, ci saranno eventi speciali, sfide e challenge super virali, che coinvolgeranno anche il mondo sportivo.