Bob Sinclar alla discoteca Villa delle Rose di Riccione: ecco quando

Riccione, 16 agosto 2023 – A Bob Sinclar piace la Romagna e se la musica dance in questi anni si è elevata a livelli pop, il contributo di Sinclar a questa crescita resta sicuramente tra i più considerevoli, tanto che il binomio Sinclar Discoteche Romagnole è un dato di fatto.

È una delle figure più autorevoli e longeve nell’effimero universo della musica elettronica, grazie ad una serie di album e ad una discografia caratterizzata da una serie di hit quali “Love Generation” e “World Hold On”, diventate numero uno nelle classifiche di tutto il mondo.

Sinclair sarà ospite con il suo "Clorofilla" della discoteca Villa delle Rose, venerdì 18 agosto dalle 22, con un Dj set pieno di atmosfera e di musica house.

Tanti i suoi set memorabili, basti pensare a quelli al Carnevale di Rio, al festival belga Tomorrowland, ad Ibiza e in tantissimi altri club; altrettanto notevole il suo ultimissimo singolo “Adore”, uscito a fine gennaio e diventato subito un brano di riferimento nelle playlist e nei dancefloor di tutto il mondo. Se la musica dance in questi anni si è elevata a livelli pop, il contributo di Sinclar a questa crescita resta sicuramente tra i più considerevoli. Con Bob Sinclar, la Villa delle Rose impreziosisce una volta di più la line up di questa stagione, che negli ultimi mesi ha proposto artisti di livello internazionale come Marco Carola, Sylvain Armand e Ilario Alicante e Gue Pequeno.