Capodanno 2024 a Rimini: il programma di 4 giorni e 27 dj (di fama internazionale)

Rimini, 23 dicembre 2023 – Quattro giorni di musica e grandi dj di fama internazionale. E’ Galactica, un festival lungo quattro novantasei ore e diviso in quattro diversi luoghi con la notte di Capodanno da vivere in Fiera in una bolgia con 9mila persone.

Capodanno a Rimini: l’edizione dello scorso anno nella Piramide del Cocoricò

Il festival è prodotto dal Cocoricò e piace anche lontano dalla costa. Mettendo insieme le quattro giornate saranno migliaia le persone pronte ad occupare la pista, come anche gli alberghi. I pacchetti di tre giorni che considerano il soggiorno in hotel e la partecipazione agli eventi sono raddoppiati rispetto all’anno scorso. Per gli organizzatori è un sintomo di un evento che non si limita a intrattenere chi è in riviera, ma sta divenendo un elemento che porta giovani a trascorrere il Capodanno in riviera.

Si parte il 29 dicembre con una serata al Rockisland. La notte successiva il festival porterà migliaia di persone all’Altromondo studios. L’ultimo giorno dell’anno si accenderà la Fiera di Rimini. E’ qui che si presenteranno dj di fama internazionale per ballare fino al mattino. La chiusura ci sarà il primo giorno dell’anno quando sarà la Piramide di Riccione al Cocoricò ad accogliere migliaia di giovani per il gran finale del festival. Nell’arco dei quattro giorni si alterneranno alle consolle ben 27 dj.

Nomi di punta di questa edizione il collettivo tedesco Kraftwerk composto da Ralf Hütter, Fritz Hilpert, Henning Schmitz e Falk Grieffenhagen, pietra miliare della musica elettronica mondiale e pionieri assoluti del genere. Alle console si alterneranno leggende come Carl Craig e la sua techno nata a Detroit, Marco Carola che ha tinto di tricolore la musica, dalla Spagna arriverà Indira Paganotto, mentre dalla Francia l’eclettico e anticonformista dj e producer I Hate Models. In consolle anche Luca Agnelli, l’astro nascente della scena olandese Chris Stussy, la house di Dj Ralf, la techno berlinese di Patrick Mason, il duo rivelazione dell’hard techno italiana 999999999 e molti altri artisti.

Il mondo della notte in Riviera batte un colpo e non è l’unico. Altri sono pronti a una notte d Capodanno a tutta musica. Il Peter Pan nella notte di Natale aprirà e porte con 90 Wonderland. Sarà un Natale in compagnia degli anni Novanta, con animazione, effetti speciali e tanto altro per ricordare un decennio speciale per il mondo della notte. Il 31 dicembre si festeggerà l’anno nuovo con Vida Loca.