A Capodanno l’Isola dei Platani diventa una discoteca: ecco come sarà

Bellaria Igea Marina (Rimini), 9 novembre 2023 – L’Isola dei Platani diventerà una "discoteca a cielo aperto" con sette punti spettacolo sui palchi in viale Guidi e nelle strade vicine. Ma anche l’ice village e la pista di pattinaggio su ghiaccio di 60 metri.

Quello che si annuncia per Bellaria Igea Marina è un "Capodanno diffuso con spettacoli musicali, live show e dj set. "Una ventina gli alberghi aperti nel periodo natalizio – spiegano dall’Associazione albergatori –, già buono il livello di riempimento, clientela italiana che sceglie la formula della pensione completa, di preferenza con il cenone di San Silvestro compreso, soprattutto famiglie con bambini o coppie".

“Sarà un Capodanno all’insegna dell’Energia – sorride il direttore artistico Andrea Prada – seguendo il claim ’Energy Christmas’. Confermiamo un progetto di successo, caratterizzato negli anni da un’importante affluenza di pubblico di tutte le età lungo il viale pedonale. Torna la formula vincente del Capodanno diffuso per festeggiare assieme l’ultimo dell’anno e accogliere il nuovo 2024 sulle note di generi musicali diversi ed eterogenei, all’interno di un contenitore di eventi musicali, spettacoli, concerti e intrattenimento organizzato in completa sicurezza per il divertimento di tutte le fasce d’età".

Si va dal cantautorato italiano al pop, rock, rock and roll e disco music. Un percorso musicale arricchito anche dalle scenografiche installazioni lungo il viale pedonale, che durante il periodo festivo si trasformerà in un ’Villaggio luminoso’ con decorazioni e selfie point, divertenti attrazioni come la Realtà Virtuale con le sue otto postazioni gioco in contemporanea. L’immancabile Snow Globe e novità dell’anno: la pista di ghiaccio lunga 60 metri.

“Il Capodanno diffuso ormai è una bella consuetudine– dice il presidente di Fondazione Verdeblu Paolo Borghesi –. L’offerta artistica è sempre trasversale ma credo più frizzante in alcuni palchi e soprattutto, più mediatica grazie alla presenza di Radio Bruno nostra media partner da tre anni. Aspetto importante per la promozione turistica di Bellaria Igea Marina, in considerazione del fatto che è la prima radio come ascolti, in Emilia Romagna".

“L’obiettivo anche di quest’anno è realizzare una grande festa di piazza – commenta il sindaco Filippo Giorgetti – con musica per tutti i gusti da ascoltare e ballare tutta la sera con un’attenzione particolare alle famiglie". "Abbiamo voluto lanciare con anticipo il Capodanno di Bellaria Igea Marina – conclude –per poter promuovere e invitare a questa grande festa tutti i nostri amici, ospiti e turisti. Stiamo così consolidando negli anni, quello che è uno dei capodanni diffusi più divertenti della Romagna affinché diventi abitudine venire a vivere il Capodanno a Bellaria Igea Marina e portare tante persone a sostengo delle nostre attività economiche, commerciali e pubblici esercizi".