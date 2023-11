Le mille luci del Capodanno più lungo: concertone e incendio al castello

Rimini, 22 novembre 2023 – Accensione delle luci di Natale sabato 25 novembre. Poi un crescendo rossiniano con 150 eventi in 40 giorni: va in scena fino al 7 gennaio ’Tutti a Rimini’, il Capodanno più lungo del mondo. Una festa che torna anche alla marina, coii fuochi d’artificio sul mare e le dune di spiaggia illuminate, e i grandi nomi come Krafwerk e Biagio Antonacci che si esibirà il 31 dicembre in piazzale Fellini, un concertone a ingresso gratuito. A tirare la volata dei grandi eventi musicali Laura Pausini (doppio concerto l’8 e il 9 dicembre) e il 15 Venditti e De Gregori. Poi concerti di Natale, cori sotto l’albero, pista di ghiaccio, mercatini e presepi giganti di sabbia.

Ma il party di San Silvestro farà il botto anche in centro storico, con sette feste in altrettante piazze e spazi. Torna l’incendio del castello in piazza Malatesta, tra cascate di fuoco e fontane intermittenti a tempo di musica sui torrioni della Rocca, con due repliche, a mezzanotte e 30 e alle 2, e sfida rock tra Velvet e Satellite. Palcoscenico anche in piazza Cavour: qui sarà protagonista il repertorio pop-jazz e swing di Kelly Joyce con il suo stile ispirato al cabaret francese degli anni ’30 capace di creare un’atmosfera di charleston "unica", preceduto dai giovani talenti della Music Academy. A Mezzanotte, appuntamento con i conduttori di Radio Rds 100% Grandi Successi Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini seguiti dalla Paradiso Reunion, direttamente dalle dancefloor di tutta Italia, con i dj del club storico riminese. A completare l’offerta, videomapping al Galli, apertura straordinaria dei musei con il ’brindisi d’arte’ con musica classica al Museo della Città, e la novità di proiezione di luci e suoni nel cortile della Biblioteca Gambalunga.

“Il Capodanno torna a dispiegarsi in tutto il suo potenziale – attacca il sindaco Jamil Sadegholvaad – con una proposta che mette al centro il meglio del cantautorato italiano per unirsi agli spettacoli diffusi nei luoghi più belli della città d’arte, valorizzando tutte le sue parti e i suoi contenitori. Possiamo dire che si tratta del primo vero Capodanno del ritorno alla normalità dopo la pandemia che di fatto ci aveva spinto a non realizzare il concerto di piazzale Fellini per tre anni. Abbiamo deciso di investire su questo cartellone di eventi nella piena consapevolezza dell’attrattività della nostra città 365 giorni all’anno, che è fatta di centinaia di alberghi aperti e migliaia di pubblici esercizi a comporre una rete eccezionale, nel periodo in cui si assiste a una crescita di consumi e viaggi, in quello che fino a 25 anni fa, di fatto, per Rimini era un prodotto turistico che non esisteva neanche". "Per raggiungere le varie attrattive di Natale – segnala l’assessore al BilancioJuri Magrini – saranno a disposizione le navette gratuite ai parcheggi scambiatori".