I Chiringuito in riva al mare a Rimini e in Riviera: cosa sono, prezzi e significato

Rimini, 10 agosto 2023 – Il mare, il tramonto, il bere qualcosa insieme sulla spiaggia al ritmo della ultima hit estiva.

Chi non ha mai detto: mollo tutto e apro un chringuito? Chi non l'ha fatto ne è divenuto sicuramente un frequentatore assiduo, considerando che da lì, passano vari tipi di umanità e che nell'estate del 2023, è diventato un must. Dopotutto il chiringuito non è altro che un bar sulla spiaggia.

C'è chi preferisce un calice di prosecco, chi uno Spritz e chi una birra. C’è chi ama farlo in compagnia e chi lo usa come pretesto per un invito romantico.

In spiaggia, con i piedi nella sabbia, su uno sgabello o su un comodo divanetto, con tradizionale stuzzicheria o con originale finger food, “easy” o ricercato, soprattutto in queste prime lunghissime serate d’estate, concedersi un aperitivo diventa più che un piacere, quasi un dovere.

La moda di passare un’ora spensierata e rilassante ha una storia e una ritualità affascinanti. Fare un buon aperitivo riappacifica con il mondo e, nonostante per molti ristoratori sia un pretesto “scomodo” per stare seduti tanto e pagare poco, vale la pena ‘Aperitivare’.

Chiringuito a Rimini e Riccione

A Rimini c'è una zona mare adibita a Chiringuito che rispecchia i valori Lgbtq+ che si chiama "Chiringay" con alle spalle la frase dell'iconica Raffaella Carra "Il mondo non è fatto di etero e gay ma di creature", con la passerella arcobaleno.

Rimini, Riccione e tutta la costa romagnola sono disseminate di Chiringuito che fino a notte offrono il meglio dell'ospitalità, in termini di ascolto musica, ballo, bere e stuzzicherie varie, a prezzi modici.

Hanno nomi esotici come Caribe e Tiki, Pura Vida, Tortuguito, Tsunami o dialettali come Munell o Pataca, comunque tutti hanno il comune denominatore della socialità mista alla voglia di passare momenti belli, sorseggiando un drink.

Quanto costano drink e birre

Drink che vanno dai 5 ai 10 euro, a seconda del grado alcolico che presentano, alcuni alla frutta che costano relativamente poco cioè dai 3 ai 5 euro, e possono essere accompagnati dalle classiche patatine.

La birra sembra la faccia da padrone e ogni chiringuito offre una grande scelta di bionde, scure, biologiche e artigianali: anche qui i prezzi variano dai 3 agli 8 euro.

L'aperitivo must di quest'anno è il Gin Tonic accompagnato da un cono di fritto misto con cui, con la modica cifra di 10 euro, si può anche far cena.

Anche musica

La musica accompagna il suono della risacca del mare, ci si scambiano sguardi e contatti.

Al bagno Ricci al chiringuito Munell, c'è anche la possibilità, ogni giovedì di ascoltare i vari tributi: questa sera sarà la volta del tributo agli 883.

A Rimini, quasi ogni 6 o 7 stabilimenti balneari, c’è un chiringuito dotato di quasi tutto: lettini, tavoli e sdraio per guardare il mare, gestiti generalmente dal bagnino o dal bar della spiaggia. Sono 15 chilometri di spiaggia intervallata da questi posti di aggregazione, che negli anni, anche grazie alla concessione comunale di poter allungare l'orario dalle 18 a mezzanotte, sta acquisendo una nuova identità.

Anche Riccione dà un grosso contributo allo scambio sociale con vari chioschi sulla spiaggia caratterizzati da influenze spagnole (Ficol fellas, Tiarè) e altri tipicamente romagnoli come la puraza (vongola).

Al Fico Fellas come anche al Tiki di Rimini, c'è la possibilità di un vero e proprio Dj set importante, degustando pesce alla brace.