Cinè Riccione 2023: il programma e chi ci sarà

Riccione, 30 giugno 2023 – Tanti ospiti, tanto glamour, tanto cinema, da domenica 2 luglio a Riccione, in occasione dell’atteso evento Ciné - Giornate di Cinema XII edizione. La manifestazione estiva di networking e di aggiornamento professionale dell’industria cinematografica promossa da ANICA, in collaborazione con ANEC, sostenuta dal MiC, dalla Regione Emilia-Romagna, dalla Emilia-Romagna Film Commission e dal Comune di Riccione, prodotta e organizzata da Cineventi con la direzione di Remigio Truocchio, si concluderà venerdì 7, e sarà per gli amanti del cinema e per Riccione, una settimana imperdibile.

Attesi sul red carpet numerosi rappresentanti del nostro cinema: da Pierfrancesco Favino al regista Matteo Garrone, dal comico Enrico Brignano a Micaela Ramazzotti passando per Claudio Bisio a Vincenzo Salemme e Max Tortora, Edoardo Leo e Fabrizio Bentivoglio, Paola Cortellesi ed Emanuela Fanelli e ancora tanti altri.

Ma la manifestazione anche quest’anno conferma la sua duplice natura. Accanto agli appuntamenti industry, i riflettori di Ciné si accenderanno sulla riviera riccionese a partire da domenica 2 luglio con gli appuntamenti di Ciné in Città nell’arena a cielo aperto in Piazzale Ceccarini e con un palinsesto speciale, pensato per i più giovani con CinéCamp – Giffoni a Riccione.

Gli appuntamenti nell’arena

A dare il via al ricco calendario di appuntamenti per il pubblico in arena domenica 2 luglio sarà la proiezione dell’anteprima di “Non ti pago” ultimo film della fortunata trilogia dedicata a De Filippo diretta da Edoardo con la presenza di Maria Pia Calzone, Pina Turco e Giovanni Esposito, e il capostruttura editoriale di Rai Fiction Ivan Carlei (Arena Piazzale Ceccarini, ore 21.15).

Lunedì 3 l’arena di Piazzale Ceccarini ospiterà Valentina Cenni che presenterà il suo cortometraggio “Essere oro” insieme a Stefano Bollani, autore della colonna sonora (Arena Piazzale Ceccarini, ore 21.00). La serata proseguirà poi con un omaggio a Francesco Nuti con la proiezione di” Io, Chiara e lo Scuro”.

Da martedì 4 il programma di Ciné in Città proporrà tre serate con gli Hot Corn Awards, i premi assegnati dal magazine di cinema e serie Hot Corn.

Ogni serata avrà un protagonista che incontrerà il pubblico in un talk e presenterà un film scelto tra i più rappresentativi della sua carriera: Pupi Avati con Il cuore altrove (Arena Piazzale Ceccarini, martedì 4 luglio, 21.15),

Paola Minaccioni con Mine vaganti (Arena Piazzale Ceccarini, mercoledì 5 luglio, 21. 21.15),

Carolina Crescentini con A casa tutti bene (Arena Piazzale Ceccarini, giovedì 6 luglio, 21.15).

Sarà inoltre premiato anche il giovane Mario Di Leva che riceverà l’Hot Corn Award Kids (venerdì 7 luglio, Cinepalace ore 17.30).

A chiudere le proiezioni in arena venerdì 7 luglio un classico senza tempo come Casablanca di Michael Curtiz (Arena Piazzale Ceccarini, ore 21.30). Tutte le proiezioni in Arena Piazzale Ceccarini sono a ingresso gratuito, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Le anteprime a palazzo dei Congressi

Ma il programma di Ciné in Città ospiterà anche una serie di anteprime all’interno del Palazzo dei Congressi aperte anche al pubblico previa prenotazione: Asteroid City nuovo film di Wes Anderson in sala dal 14 settembre per Universal Pictures (martedì 4 luglio ore 19.00); Uomini da marciapiede (Minerva Pictures con Altre Storie) che sarà accompagnato in sala dagli interpreti Paolo Ruffini, Herbert Ballerina, Lucia Di Franco, Fioretta Mari, Cristina Marino (martedì 4 luglio ore 22.00); Conversazioni con altre donne (Adler Entertainment) pellicola diretta da Filippo Conz con Valentina Lodovini e Francesco Scianna (mercoledì 5 luglio ore 18.30); Il sapore della felicità (Wanted) con Gèrard Depardieu (mercoledì 5 luglio ore 22.00); Cattiva Coscienza alla presenza del regista Davide Minnella e di Francesco Scianna, in sala dal 19 luglio per Vision Distribution (giovedì 6 luglio ore 18.30).

Ciné Camp per i ragazzi

Ad arricchire l’offerta della manifestazione torna anche il CinéCamp – Giffoni a Riccione, la sezione dedicata ai ragazzi e alle ragazze da tutta Italia, dai 10 ai 17 anni, in collaborazione con il Giffoni Film Festival con proiezioni, attività, laboratori e incontri guidati dagli esperti facilitator di Giffoni.