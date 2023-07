Cinè a Riccione, ecco gli ultimi appuntamenti con tutti i vip

Riccione, 7 luglio 2023 – Ultime battute per la dodicesima edizione di Ciné, che tra la convention al palacongressi e Ciné città, in piazzale Ceccarini per una settimana ha ospitato decine di famosi registi, attori e sceneggiatori.

Tra i tanti Pupi Avati, premiato con gli Hot Corn Award come Paola Minaccioni, Carolina Crescentini, poi Paola Cortellesi, Enrico Brignano, Pierfrancesco Favino, Claudio Bisio, Valentina Cenni e Stefano Bollani.

Si chiude così anche il programma di Ciné in Città, palinsesto di appuntamenti per il pubblico che ha animato il centro di Riccione da domenica 2 luglio. Nel pomeriggio assegnazione a Mario Di Leva l’ultimo degli Hot Corn Award, che il giovanissimo protagonista della serie Rai1 Resta con me riceve alle 17.30 davanti alla platea dei ragazzi di Cinecamp (sala 3). L’Arena di Piazzale Ceccarini, invece, alle 21,30 ospiterà la proiezione di un classico senza tempo Casablanca.

In mattinata a Ciné, organizzato da Cineventi, hanno partecipato anche gli iscritti alla Summer School organizzata da Fondazione Anica Academy del Cinema, dell’udiovisivo e del digitale, ente del terzo settore. Iniziata a Rimini il 3 luglio, la Summer School si conclude a Riccione con l’assegnazione degli attestati a ragazzi e ragazze partecipanti.