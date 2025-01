Conto alla rovescia per Cinè, stelle e anteprime a Riccione

Riccione (Rimini), 16 giugno 2024 – Ancora due settimane, poi Riccione tornerà a essere fulcro del cinema italiano.

Dal 29 giugno al 5 luglio si terrà infatti la 13esima edizione di Cinè, evento estivo di punta dell’industria cinematografica che porterà in riviera non solo anteprime e trailer di centinaia di film in uscita, ma anche incontri, speciali iniziative rivolte al grande pubblico, compreso i giovani, nonché una miriade di ospiti, sceneggiatori, registi, produttori e attori che faranno la spola tra il palacongressi, cuore delle Giornate estive del cinema, e piazzale Ceccarini, che si trasformerà in una suggestiva arena al chiar di luna.

Prodotto da Cineventei con la direzione di Remigio Truocchio, non mancherà di riservare delle grandi novità, come il prestigioso Premio Anica 80 (Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive Digitali), istituito per l’80esimo anniversario della nascita di quest’associazione. Verrà assegnato la sera del 4 luglio in piazzale Ceccarini, a registi e attori di punta per importanti film usciti nella scorsa stagione cinematografica.

Nella stessa location si terranno le proiezioni serali, organizzate in collaborazione con il magazine digitale di cinema e serie Hot Corn, che nell’ambito della manifestazione assegnerà gli Hot Corn Awards, ossia i premi a personalità del mondo dello spettacolo che si sono distinte nel corso della stagione. Dal 2 al 5 luglio, intanto il programma business di Cinè, che mantiene l’anima festivaliera, vedrà partecipi le più note major internazionali. Alla presenza di 1400 congressisti presenteranno i loro listini.

Anche in questi giorni il red carpet prenderà vita con decine di registi e attori, che verranno svelati a breve. Tra i giovanissimi grande attesa per la quinta edizione di CinéCamp - Giffoni a Riccione, cinema per gli under 18 che si terrà dal 2 al 5 luglio in collaborazione col celebre Giffoni Film Festival. Ospiterà 150 ragazzi e ragazze tra i 10 i 17 anni e prevede le proiezioni dei migliori film per giovani selezionati dal team di Giffoni. In programma vari workshop che vedono pure la presenza di importanti realtà del panorama italiano, come Mad Entertainment per un laboratorio di animazione in stop-motion, tenuto da Marino Guarnieri.

Prevista la presenza dei registi di alcuni film di animazione come Gatta Cenerentola e Ottoemezzo Factory, che coinvolgerà i partecipanti in un particolare laboratorio che impegnerà i giovani nella realizzazione di un trailer. Il workshop di recitazione sarà a cura della Scuola d’Arte Cinematografica Florestano Vancini.