Il Coricò si prepara alla primavera: tre giorni con i dj della musica elettronica internazionale

Riccione (Rimini), 14 febbraio 2024 - Mutonia Easter Experience torna al Cocoricò di Riccione e lo fa in grande stile. La tre giorni dedicata alla musica elettronica internazionale e alle arti visive alternative, organizzata con l'aiuto del collettivo di artisti Mutonia, va in scena nella celebre "Piramide" da sabato 30 marzo a lunedì 1 aprile.

La Mutoid Waste Company

Grande successo nella passata edizione per Mutonia Easter Experience, che torna ufficialmente a far ballare il Cocoricò con grandi artisti internazionali di musica elettronica. Il tutto avviene in presenza delle splendide opere d'arte moderna presentate dalla Mutoid Waste Company, il collettivo nato negli anni '80 con la passione della musica rock e noto per le gigantesche sculture chiamate mutoidi, costruiti con materiale di recupero.

La compagnia artistica ha la propria sede a Mutonia, un villaggio costruito nel territorio di Santarcangelo di Romagna. Entrarci significa calarsi in una realtà surreale, in un ambiente interamente coperto da enormi sculture e installazioni costruite con materiali in disuso di ogni tipo, tra i quali spiccano come tubi, bulloni, pezzi di veicoli e ruote.

La comunità vive all'interno del villaggio da oltre 20 anni ed è spesso stata apprezzata, oltre che in ambito artistico, anche per la filosofia del riciclo che le permette di utilizzare qualsiasi tipo di rifiuto per compiere i propri progetti. Spesso i Mutoid (nome dei componenti della comunità, ndr) presentano le proprie opere all'interno di festival ed eventi vari, tra cui la tre giorni in questione.

L'evento

M usica elettronica da ballare per tutto il weekend di Pasqua, suonata da ospiti di tutto il mondo in una cornice artistica che ha qualcosa di magico: questo il punto chiave del Mutonia Easter Experience, in programma da sabato 30 marzo a lunedì 1 aprile.

Tanti i nomi di spessore che si presentano in console durante la rassegna, in quello che è un vero e proprio raduno multietnico di artisti. Direttamente dalla Turchia arriva Carlita, dj e musicista polistrumentista con importanti influenze nel mondo della moda, che ha scelto la strada della console dopo un passato da musicista classica. Giungono nomi di successo anche dall'America, come Seth Troxler, leggendario interprete di musica house e techno, e Steve Martinez, uno dei componenti del duo The Martinez Brothers.

All'elenco dei grandi nomi presenti non possono mancare altri due fuoriclasse del genere, noti in ogni angolo del mondo. SI tratta di Nina Kraviz, producer siberiana ormai principale ospite dei più importanti club e festival elettronici del pianeta, e di Ilario Alicante, 35enne livornese riconosciuto come uno degli italiani più importanti nel mondo della musica house.