Concerti all’Aquafan di Riccione: gli appuntamenti di agosto

Riccione (Rimini), 31 luglio 2023 – Alla piscina Le onde di Riccione all’Aquafan, il Parco tematico acquatico più famoso d'Italia, i concerti continueranno per tutto agosto con artisti amati dai giovani.

La famosa disco Walky Cup, all’interno di Aquafan, è stata il palcoscenico di artisti strepitosi star nazionali e internazionali del mondo rap, trap, hip hop e Edm. La discoteca di Aquafan è sempre stata fin dai primi anni un campo d’azione di Radio Deejay.

Qui è nato il successo di Jovanotti, degli 883, qui un animatore di nome Fiorello esordiva in tv. Negli ultimi anni a calcare il palco del parco in Piscina Onde e alla Walky Cup sono stati Avicii, David Guetta, Gabry Ponte, Gigi Dag, Salmo, Martin Solveig, J-Ax, Sfera Ebbasta, Gemitaiz & Madman, Rovazzi, Fabri Fibra, Capo Plaza, Vinai, Vegas Jones, Mr Rain, Tedua, Biondo e tanti altri.

Il calendario di agosto a Le onde

Ad agosto tanti gli appuntamenti in calendario a partire dal primo giorno del mese, che vede esibirsi il gruppo dei The Kolors che di recente hanno conquistato il disco di platino per Italodisco.

L'8 di agosto, sarà la volta di Shade, il re del freestyle italiano e hitmaker. il famoso giovane artista ha pubblicato il singolo "Lunatica" terzo brano uscito dopo la collaborazione co J-Ax in "Tori Seduti" e " Pendolari". Si esibirà in alcuni suoi successi che gli sono valsi 4 dischi d'oro e 12 di paltino.

Per ferragosto Riccione gioca in casa con il rapper Random, alias Emanuele Caso , il riccionese musicista che ha collezionato oltre 200 milioni di ascolti sulle piattaforme digitali.

Matteo Romano sarà poi il cantautore originale che il 22 agosto porterà le sue Hits alla piscina delle Onde. Il sound di questo giovane cantautore, in meno di 3 anni, ha ottenuto doppi dischi di platino per "Concedimi". Inoltre ha partecipato a Sanremo con "Virale" e l'ultimo successo "Tulipani blu", in collaborazione co Luigi Strangis vincitore di Amici 22', lo ha portato ad essere uno dei più ascoltati e amati dal pubblico.

Tutti gli eventi concerto sono alle ore 14.30, alla piscina " Le Onde" di Aquafan di Riccione.