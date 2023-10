Cosa fare il fine settimana a Rimini, Riccione e dintorni: gli eventi del 13, 14 e 15 ottobre 2023

Rimini, 13 ottobre 2023 – Fiere, degustazioni, mostre, sagre, feste, musica e sport: tante le occasioni per divertirsi a Rimini e Riccione in questo week end caratterizzato da un’invincibile estate che non ci vuole lasciare.

Borgo mondo

S’inizia con la festa del Borgo Sant’Andrea e di San Gaudenzo a Rimini che ha per titolo “Borgo Mondo - dal Borgo al Mondo” e che pone l'attenzione sullo scambio fra le antiche tradizioni di un piccolo borgo e le innumerevoli complessità del nuovo mondo. Un viaggio di scoperta attraverso mostre, gastronomia, mercatini, spettacoli, iniziative per bambini e appuntamenti culturali, con un focus particolare dedicato al rapporto tra la Rimini di ieri e di oggi.

Il programma della 3 giorni di festa prevede concerti e spettacoli gratuiti:

venerdì 13 ore 17.30 Dj set ore 21 concerto con il gruppo Ladri di Note-palco Piazza Mazzini

Sabato 14 ore 18.30 animazione e musica con Marco Corona ore 21 concerto con Revolution Live Band ore 23 chiusura con Dj set -palco Via Melozzo da Forlì

Domenica 15 ore 17.00, concerto con Orchestra d’autore ore 21.00 spettacolo comico con Andrea Vasumi ore 22.30 concerto con Marasma trio-palco Piazza Mazzini.

A corredare il tutto le mostre: mostra di Lambrette d’epoca ed esposizione dei veicoli d’epoca e di lavori di tessitura in via Saffi 19 e 17; mostra delle immagini fotografiche tratte dal libro “Anime nel fango” di Luca Giacomoni in via Saffi 43.

Lucchetta alle Befane

A Le Befane Shopping Centre di Rimini, l’evento: tutti in campo si gioca a Super Spikeball, con testimonial d'eccezione Andrea 'Lucky' Lucchetta. Tutti i giorni fino a domenica 15 ottobre, il centro commerciale apre i propri spazi alla pratica del Super Spikeball, uno sport divertente, semplice, inclusivo e quindi ideale per avvicinare giovani e giovanissimi alla pratica del volley.

Parola di Andrea 'Lucky' Lucchetta, celebre pallavolista della nazionale italiana che negli anni '90 ha vinto praticamente tutto, oggi telecronista e testimonial dello Spikeball e ideatore dell'omonima serie di animazione prodotta da Rai Kids e Lucky Dreams, scritta da Lucchetta con Mario Bellina, Andrea Fazzini per la regia di Marco Storani.

Proprio Andrea Lucchetta sarà ospite d'eccezione alle Befane di Rimini venerdì 13 ottobre quando, nel pomeriggio, alle 15,30, incontrerà i ragazzi e le ragazze per promuovere questa disciplina: "Lo Spikeball - racconta Lucchetta - è un nuovo modo di avvicinarsi allo sport: bisogna schiacciare la palla, divertendosi come vuoi, senza schemi, ognuno con il proprio gioco, il proprio metodo e i propri tempi". Ingresso libero.

Ciocopaese a Riccione

Dal 13 al 15 ottobre il centro storico di Riccione si addolcisce con Ciocopaese, la tradizionale festa del cioccolato in cui gustare gli abbinamenti classici e assaggiare quelli più audaci proposti dagli artigiani. Accanto agli stand dolciari, Ciocopaese propone divertimento e animazione per grandi e bambini, mercatino di oggetti curiosi, letture animate e un laboratorio di disegno.

L'evento si svolge venerdì 13 ottobre dalle ore 15:30 alle 22:00, sabato 14 ottobre dalle ore 10:00 alle 24:00, domenica 15 ottobre dalle ore 10:00 alle 22:00.

Compleanno con ricordo

Sabato 14 ottobre Riccione ospita un importante doppio appuntamento, che coniuga il memoriale dei componenti di Cuore 21 scomparsi tragicamente lo scorso anno e il compleanno della città. Alle 15 l’artista e illustratore francese Hervé Tullet e Alessandra Falconi propongono il progetto artistico "21 cuori tra cielo e mare": una creazione collettiva, laboratorio artistico a cielo aperto rivolto a un pubblico di tutte le età, che può partecipare attivamente, trasformandosi in artista, o assistere alla performance da spettatore.

A seguire, Cuore 21 porta in scena la performance della compagnia Club Alieno, formata da danzatori con e senza disabilità intellettive; il pomeriggio si chiude con la distribuzione dei dolci di compleanno realizzati dagli studenti dello IAL Emilia-Romagna Scuola Alberghiera e di Ristorazione - sede di Riccione.

Premio Riccione per il teatro

Il Premio Riccione per il Teatro giunge quest’anno alla 57esima edizione: domenica 15 ottobre, alle ore 17:00 (ingresso gratuito), il Palazzo del Turismo ospita le cerimonie di assegnazione del Premio Riccione per il Teatro, della sua sezione per autori under 30, il Premio Riccione Pier Vittorio Tondelli, e del 4° Premio speciale per l’innovazione drammaturgica. Il programma prevede inoltre letture e interventi musicali, la presentazione delle collaborazioni internazionali di Riccione Teatro e l’omaggio a Italo Calvino, che vinse la prima edizione del concorso.

La serata di premiazione è preceduta da altri eventi a partire dal 13 ottobre, quando lo spettacolo Carlo Lucarelli racconta The Clash aprirà La Bella Stagione 2023-2024; sabato 14 ottobre il Palazzo del Turismo diventa aula con la masterclass di drammaturgia curata dall'autrice Elise Wilk, mentre al bar Brillo (a partire dalle ore 21:30) si tengono il concerto di Claudio Donzelli dei Mighty Oaks e il dj set di Pandalogia. Domenica 15 ottobre la giornata si apre con la passeggiata culturale.

Sagra del tartufo bianco a Sant’Agata Feltria

Torna anche quest’ottobre la Sagra Nazionale del Tartufo bianco di Sant’Agata Feltria, l’occasione perfetta per visitare lo splendido borgo dell’Alta Valmarecchia. La Fiera è considerata una delle più importanti del settore a livello nazionale. La presentazione del tartufo avviene attraverso un percorso commerciale e gastronomico che trova la sua esaltazione nelle prelibate ricette che i ristoranti, all’interno dei capannoni presenti in fiera, e quelli del territorio preparano puntualmente per l’occasione. Tutte le domeniche di ottobre. Ingresso libero

Sagra della Castagna a Montefiore Conca

A Montefiore Conca, borgo medievale della Valconca, ospita la” Sagra della Castagna”. Giunta alla sua 59° edizione, la sagra è l’occasione giusta per gustare questo prodotto tipico locale e visitare il borgo con la sua splendida rocca malatestiana.

Anche domenica 15 ottobre, mercatini e stand gastronomici animeranno le vie del paese e ovviamente non mancheranno le castagne preparate e servite dai volontari della proloco. Spettacoli, punti ristoro, mercatino di prodotti enogastronomici, castagne, giochi in piazza e musica folcloristica con orchestra.