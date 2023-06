Cosa fare al mare e in spiaggia a Rimini quest'estate: le proposte delle attività all'aperto

Rimini, 7 giugno 2023 – Duecentocinquanta stabilimenti balneari, 50mila ombrelloni e circa 150mila lettini. Con questi numeri per la stagione estiva anche quest’anno non è difficile immaginare quante siano le proposte e le iniziative di benessere fisico e non che la riviera romagnola può offrire per vivere una vacanza indimenticabile. Le spiagge di Rimini dettano infatti da sempre nuove mode e tendenze con una grande attenzione alle esigenze del turista e uno sguardo costante all’innovazione, alla sostenibilità e alla solidarietà. Ecco un viaggio sulla spiaggia fra le proposte dell’estate 2023.

Benessere, sport e divertimento in spiaggia

Spiaggia e nuovo waterfront riminese rappresentano la palestra a cielo aperto più grande d’Europa, con isole fitness e campi da beach volley, beach tennis, foot volley e basket per giocare e divertirsi sulla sabbia così come fra la vegetazione Mediterranea. Nei Bagni compresi tra il 20 e il 150 di Rimini sud, sui campi degli stabilimenti che fanno parte del network ‘Piacere Spiaggia Rimini', prende vita Un mare di Sport: sulle aree polisportive vengono organizzati circa 100 micro-eventi comprendenti match di foot-volley, tavolino, beach volley e beach tennis aperti a tutti gli amanti dello sport, professionisti e non. Appuntamento fisso del calendario estivo è poi il Campionato di FootVolley che torna sulla sabbia dei Bagni 54-55 Le Spiagge di Rimini Sud, ogni martedì (dal 30 maggio all’8 agosto), organizzato dall’associazione FootVolley Rimini in collaborazione con Piacere Spiaggia Rimini con cui realizzano altri appuntamenti di rilievo come le SuperCoppe e i Tornei BeTable e Taqball sulla spiaggia. Il Teqball o il BeTable sono tra gli sport di spiaggia che fanno tendenza: si tratta di una disciplina che unisce più sport, come il ping-pong e il calcio e si gioca con i piedi o con la testa utilizzando un pallone da calcio e un tavolo ricurvo diviso a metà da una rete. L'obiettivo è mandare il pallone nel campo dell’avversario, palleggiando fino a tre volte, come nel volley. Ci si può giocare anche in quattro, a coppie di due, ad esempio ai bagni 54/55 o al bagno 84 Graziano e in tanti altri stabilimenti balneari.

Beach game

Prende il via domani e prosegue per tutta la stagione estiva nei nove lidi di Marea Rimini Spiagge (dal bagno 86A al bagno 95 a Bellariva di Rimini) il Beach Game, la novità della stagione balneare 2023. Su una grande ‘arena sportiva’ di 220 metri quadrati si concentrano dodici campi da gioco e tante attività sportive: dalle attività emblema della spiaggia riminese come Beach Volley, FootVolley, Beach Tennis, fino alle lezioni di No Gravity Yoga appesi a speciali amache in grado di facilitare le posizioni dello Yoga. Inoltre, accompagnati dallo spettacolo del sole che sorge dal mare si può praticare anche Ashtanga Yoga all’alba. Sempre al Marea Rimini Spiagge si può provare anche il Sup Pilates con istruttori esperti per tutta l’estate, la mattina nei giorni di mercoledì e venerdì, e se il mare non lo permette, le lezioni si svolgono a terra.

Corsi sportivi

Al Bagno Tiki 26 c’è una spiaggia attiva tutto l’anno con corsi sportivi di ogni genere tenuti da istruttori certificati e una palestra in spiaggia oggi diventata ancora più grande ed attrezzata dove è possibile allenarsi in qualsiasi stagione. In estate presenta tutte le sue potenzialità, proponendo tante altre attività con istruttori sportivi certificati come Crossfit, camminata sportiva (walk on the beach), Zumba Fitness, Group Cycling, allenamento funzionale, per giornate in spiaggia da dedicare allo sport, al benessere e al divertimento. Dall’unione tra il bagno 35, 36 e 37 nasce poi l’Adriatic Village, una sorta di villaggio con servizi sia per il relax, con lettini XL o l’area suite lounge, con ombrelloni e gazebo affacciati sul mare, sia per le attività sportive, grazie alla presenza di allenatori, istruttori e trainer di sport di terra e di acqua. A Rimini già dallo scorso anno si pratica anche la Camminata Metabolica che include movimenti di marcia, boxe e danza e che coinvolge sportivi e non di tutte le età. Sulla spiaggia di fronte al Bagno 106B a Marebello (Coco Beach) si può giocare invece a Calcio Biliardo: si gioca con i piedi anziché con le stecche, con i palloni numerati anziché con le biglie, ma si disputa su un campo che riproduce un vero tavolo da biliardo, con tanto di panno verde e buche laterali. Le regole sono le stesse del biliardo americano. Al Bagno 27 di Marina Centro tornano invece le Spiagge del benessere per dodici settimane di incontri, discipline olistiche, ginnastiche posturali, yoga all'alba e in acqua, meditazioni con operatori del benessere suddivise tra spiaggia e hotel.

Lo sport entra in acqua: vacanza attiva in mare

Sport e divertimento non solo sulla spiaggia ma anche in acqua. Basta rivolgersi ad uno dei tanti centri nautici che punteggiano la spiaggia di Rimini all’altezza dei bagni 146, 118, 93, 78, 67-68, 62-63, 32-33, 8 sud e al Lido San Giuliano (zona Darsena). In questi centri, oltre alla locazione delle consuete attrezzature quali pedalò, mosconi a remi, Sup, paddle surf e bumpers, si possono trovare anche barche a vela, gommoni, catamarani, wind-surf, surf da onda e moto d'acqua e si possono prendere lezioni, impartite da personale qualificato, di Sup, vela, wind-surf, nuoto per bambini nonché di acquagym.

Un parco del mare a tutto sport

Salendo dalla spiaggia verso il parco del Mare continuano le soluzioni di allenamento outdoor che si incontrano passeggiando sul nuovo Lungomare dando la possibilità di praticare il fitness fronte spiaggia in tutte le sue varianti e durante tutto l’anno. Il padel ne è un valido esempio, grazie alla presenza di cinque campi panoramici sempre aperti, anche in inverno, con orario continuato. Sempre sul Lungomare (vicino al porto) apertura giornaliera, anche serale dei tre campi del Circolo Padel Rimini, dove, durante i mesi invernali, si può giocare invece al coperto. Anche l’evoluzione del Padel che risponde al nome di ‘Pickleball’, disciplina che spopola da qualche anno negli Usa e sta invadendo anche il Belpaese, ha fatto il suo esordio a Rimini all’interno del Circolo tennis di Torre Pedrera.

Sostenibilità, accessibilità, solidarietà e servizi

Rimini da diversi anni è sempre più attenta al tema dell’ambiente e della sostenibilità grazie anche al parco del Mare che sta rinnovando i suoi quindici chilometri di lungomare con tanto verde, aree per lo sport, piste ciclabili e pedonali. Anche gli stabilimenti balneari in questi ultimi anni hanno seguito il progetto di riqualificazione del Lungomare, rinnovando la spiaggia nel rispetto dell’ambiente e della natura, con spazi verdi e dispositivi che alleggeriscono l’impatto ambientale e con arredi in materiali ecologici, proponendo un nuovo concetto di sostenibilità e benessere. Sempre grande attenzione è rivolta alle persone diversamente abili. In diversi bagni sono disponibili carrozzine da spiaggia, sedie apposite per entrare in acqua e muoversi più agilmente sulla sabbia. Grazie al progetto Mare per tutti, realizzato attraverso la collaborazione del Comune e della società cooperativa Ondanomala, il servizio di accoglienza delle persone diversamente abili che consente la fruizione della spiaggia e l’accesso al mare con questi dispositivi è disponibile anche nella spiaggia libera del Porto (piazzale Boscovich) e a Miramare (spiaggia libera Colonia Bolognese). E ancora per i non vedenti e ipovedenti ci sono passerelle tattili fino agli ombrelloni e mappe in braille dello stabilimento (es. Bagno 38 Egisto, primo bagno eco sostenibile e accessibile nella zona nord di Rimini o il Bagno 27 di Marina Centro, dove sono disponibili anche lettini rialzati per facilitare la seduta). Inoltre, come di consueto, tornano le iniziative a scopo umanitario di Rimini for Mutoko che, attraverso il gioco, lo sport e il divertimento, raccoglie fondi per progetti benefici in Zimbabwe e in Italia.

Ombrellone sharing

Novità dell’estate 2023 è l’ombrellone in sharing e cioè la possibilità di lasciare libero l’ombrellone prenotato nei giorni in cui non si va in spiaggia. Al Bagno Tiki 26, ad esempio, chi ha prenotato la spiaggia utilizzando l’app Spiagge.it, può lasciare l’ombrellone a disposizione di qualcun altro e il costo della giornata non usufruita può essere utilizzato come credito.Il servizio permette infatti a chi ha prenotato un ombrellone per più giorni o per l'intera stagione, di ricondividerlo nei giorni in cui non si reca in spiaggia, affinché altri turisti possano usufruirne. La soluzione è a vantaggio di tutti: i gestori dei bagni non rischiano di ritrovarsi con posti vacanti in alta stagione mentre il cliente potrà ricevere un credito, se l’ombrellone viene riaffittato, da utilizzare magari per altri servizi offerti dallo stabilimento.