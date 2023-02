Cristina D’Avena vola alle Befane di Rimini. "Una ventata di spensieratezza"

Cristina D’Avena vola alle Befane "Una ventata di spensieratezza"

di Nives Concolino

Col suo sorriso e la sua carica di allegria è pronta a contagiare il grande pubblico che l’attende per festeggiare il Carnevale. Cristina D’Avena cantante, attrice e conduttrice radiotelevisiva è attesa martedì alle 17.30 allo shopping centre Le Befane di Rimini, dove canterà le sigle dei cartoni animati che ha interpretato nel tempo con successo. Un’occasione per celebrare anche il suo quarantennale di carriera, suggellato dal nuovo album ‘40 - Il sogno continua’.

Sarà un pomeriggio di spensieratezza?

"Quando arrivo non si pensa a niente, si canta, ci si diverte e si sorride, perché questo è il mood delle mie canzoni. Cerco di trasmettere amore, positività e soprattutto allegria, in questo momento ne abbiamo tanto bisogno, dobbiamo pensare a noi e a tutto ciò che ci fa stare bene".

Come le sue grandi sigle?

"La musica dei cartoni animati è uno di quegli ingredienti della vita, che, quando entrano a far parte di te, non riesci mai ad abbandonarli, perché sono come una bolla dove torniamo tutti bambini e ci divertiamo. Quindi martedì porterò tanta gioia e allegria. Mi piacerebbe vedere il pubblico piccolo e quello grande che mi segue dalle sigle degli anni Ottanta e ancora prima dai tempi dello Zecchino d’oro, dove a tre anni e mezzo ho cantato il Valzer del moscerino, ricantato di recente con Orietta Berti".

Martedì cosa proporrà?

"La scaletta può cambiare, ma non mancheranno Kiss Me Licia, Occhi di gatto, Dragon Ball e i Puffi, sempre richiestissima".

‘40 - Il sogno continua’ resta sull’onda. Qual è il segreto del suo successo?

"Uscito a fine novembre per i 40 anni di carriera, il deluxe contiene cinque Cd con cento canzoni. Sta andando molto bene per cui siamo contenti. Sono stata sempre coerente, nella mia vita non ho mai cambiato strada, quindi sicuramente il pubblico mi vuole bene e mi premia per questo, ma forse anche perchè amo mettermi sempre in gioco, sto attenta alle novità e dare qualcosa di nuovo, cantando anche canzoni in versione supermoderna".

Quanti brani ha pubblicato nella sua carriera?

"Quasi 750, ma ne arriveranno altri nuovi particolari, perché abbiamo tantissimi progetti in cantiere. Seguitemi sulla mia pagina Instagram, perché pubblico lì le novità. Continua intanto il mio rapporto con l’Antoniano di Bologna, perché è lì che sono nata, è la mia seconda casa".

La riviera romagnola la vede spesso presente?

"L’amo profondamente, da bolognese dove trascorrere i weekend se non lì? Se si vuole respirare aria diversa si viene a Rimini e a Riccione, una bella vasca in viale Ceccarini, uno spuntino nei bei ristorantini".