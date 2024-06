Deejay On Stage 2024 a Riccione infiamma tra musica e sport: ecco il cartellone estivo

Riccione (Rimini), 26 giugno 2024 – A lessand ra Amoroso, Tananai, Alfa, Clara, Coma Cose, Francesco Gabbani, Gaia, Petit, Santi Francesi, Paolo Santo e Sarah sono solo alcuni dei cantanti che si esibiranno sul palco del Riccione On Stage, l’estate targata Radio Deejay in programma dal 5 al 24 agosto.

La manifestazione animerà per circa un mese la cittadina romagnola tra musica, sport e divertimento. Un evento tra i più attesi della stagione, che vedrà Piazzale Roma trasformarsi ancora una volta in un grande villaggio a cielo aperto per accogliere migliaia di persone, dove trascorrere momenti memorabili scanditi dai tanti appuntamenti gratuiti.

L'esibizione dello scorso anno degli Articolo 31: quest'anno tra gli ospiti sul palco ci saranno Alessandra Amoroso, Tananai, Francesco Gabbani e Gaia

I nuovi talenti

Si potrà infatti assistere a dei veri e propri concerti dove si alterneranno esordienti e i protagonisti delle hit dell’estate. Questo perché accanto ai big si esibiranno anche i giovani partecipanti al contest Riccione On Stage, dedicato alla ricerca di nuovi talenti e giunto alla sua decima edizione: contest per il quale è possibile inviare la propria candidatura fino al 5 luglio compilando il form sul sito deejay.it con i dati, le performance e la biografia artistica. Tra i selezionati una giuria di professionisti dell’industria musicale sceglierà il vincitore che si aggiudicherà un mese di rotazione del proprio brano in onda su Radio Deejay.

Un contest che nel corso degli anni ha visto nascere veri e propri talenti poi approdati sui palchi di Sanremo Giovani, Amici, XFactor come Santi Francesi, Raffaele Renda, Ibla, Fiat 131, Giovanni Cricca, Serepocaiontas.

Tra le novità 2024 della manifestazione c’è il racconto sui social e la realizzazione di contenuti esclusivi dai profili personali di Linus, Rudy Zerbi e Gianluca Gazzoli. Un appuntamento social da non perdere è quello del 14 agosto quandoWAD incontrerà una selezione di creators che coinvolgeranno anche il pubblico.

Le attività

Tornano dal 29 luglio anche le dirette radiofoniche dall’Aquafàn con due delle voci più amate di Radio Deejay: dalle 10 alle 12 sarà Rudy Zerbi a condurre le puntate estive e, a partire dal 5 agosto, l’appuntamento raddoppia nel pomeriggio dalle 16 alle 18 con Gazzology di Gianluca Gazzoli.

Dal 5 agosto parte inoltre il programma di allenamenti Play Deejay che, dalla mattina fino al tramonto, prevede corsi di ogni genere, dal pilates allo yoga, dal functional training al group cycling, tenuti da trainer professionisti con la direzione tecnica di Energia lifestyle di San Marino e la collaborazione di Technogym, azienda leader mondiale nella produzione di attrezzi per lo sport e il tempo libero.

L'assessore al turismo del Comune di Riccione ospite di Nicola Savino e Linus a 'Deejay Chiama Italia' su Radio Deejay, per presentare il cartellone estivo di Deejay On Stage

L’assessore al turismo del Comune di Riccione Mattia Guidi, ospite in diretta di Deejay chiama Italia, presentando l’estate riccionese, ha spiegato : “Nel paese con il sole, alle falde di Riccione - parafrasando la hit estiva di Francesco Gabbani tra i protagonisti annunciati in piazzale Roma - torna Radio Deejay con la cura e la direzione artistica di Linus e si conferma partner prezioso e unico di Riccione, garantendo una proposta artistica e turistica che non ha eguali in Italia.

Riccione On Stage è il festival che scandisce il ritmo dell’estate, un palinsesto ricco di concerti, eventi e attività che ben si armonizza con la fitta rete di iniziative messe in campo dal Comune di Riccione e che quest’anno si identifica per la prima volta anche nel claim con la città. Una programmazione fortemente concertata e condivisa, un intenso lavoro di ricerca e collaborazione tra il Comune e Deejay che innesca uno storytelling nuovo, nel solco della continuità, ma sempre più ambizioso.”

“Bello ritornare, bello ritrovarsi, bello sapere di essere aspettati. Dalla città e da chi ogni estate la sceglie per le proprie vacanze - ha dichiarato invece Linus, Direttore artistico di Radio Deejay - C’è la musica dell’estate, con i grandi ospiti, e quella del futuro, con i giovani di Deejay On Stage. C’è lo sport e c’è una copertura social capillare sotto l’hashtag #riccioneonstage. E poi, ovviamente, c’è Radio Deejay!”