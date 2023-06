'Dinner in the Sky' arriva a Riccione dal 14 al 18 giugno: ecco i menù e come prenotare

Riccione, 5 giugno 2023 – Cenare ma non solo a bordo di una piattaforma a 50 metri di altezza. Sorseggiare un vino, chiacchierare e magari gustarsi un dessert con intorno un panorama è mozzafiato. Sentire un brivido e vivere un’esperienza indimenticabile. Il format internazionale ‘Dinner in the Sky’, già presente in settanta luoghi, sbarca in Romagna e fa tappa a Riccione dal 14 al 18 giugno con punto di partenza in piazzale Roma. Cinque le opzioni disponibili in un range di prezzo che va da un minimo di 89 euro fino a un massimo di 198: aperitivo, apericena, cena (con due orari disponibili) e after dinner.

Menù apericena 14 e 15 giugno

Tartare di tonno, dashi di mandorla e pesca Tortello di granseola con mascarpone e stridoli Branzino in olio cottura con gazpacho, taralli e aria di guanciale Abbinato con Chri Brut Riserva del Fondatore Trendo Doc, Felsen Tutto a cura di Green Restaurant, Chef Riccio Pasquale

Menù cena 14 e 15 giugno

Capasanta, fiori di zucca e zucchine Abbinato a Chri Brut Riserva del Fondatore Trento Doc, Felsen Mazzancolle, agrumi e piselli Ferrari Perlé, Trendo Doc, Ferrari Cappelletti d’astice arrosto con soffice di lemongrass Ferrari Blanc de Blancs, Trento Doc, Ferrari Rombo, squacquerone, rucola, Patata ai pistilli di zafferano Champagne Brut Grand Reserve, Comte de Montaigne Limone e fava tonka Ferrari Perlé Rosé, Trento Doc, Ferrari Tutto a cura di Green Restaurant, Chef Riccio Pasquale.

Apericena dal 16 al 18 giugno

Piccola Catalana di crostacei Passatello asciutto con pesce spada, asparagi di mare e uova di lompo Calamari al forno ripieni ai profumi orientali Champagne Comte de Montaigne brut

Tutto a cura del ristorante Patty, Chef Khaled Gadalla.

Cena dal 16 al 18 giugno

Caviale Calvisius Prestige servito con pane bianco, purea di patate, ostrica gillardeau, ostriche fine de claire verte Abbinato a Champagne Comte de Montagne brut Tortino di ricotta di pecora di San Patrignano con polpa di crostacei e fragole Abbinato a Champagne Comte de Montagne brut Risotto di gamberi rossi, zafferano, stracciatella pugliese e fragole Abbinato con Champagne Comte de Montaigne rosé Souflé di spigola mazzancolle, melanzane su crema di broccoli Abbinato a Friulano Cantina "Poje" Cheesecake e stracciatella di fico Abbinato a "Visciola" cantina Terracruda Tutto a cura del ristorante Patty, Chef Khaled Gadalla. Per informazioni e prenotazioni il sito ufficiale oltre alle pagine social è dinnerinthesky.it/eventi/riccione/.