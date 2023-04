DiscoBorgo a Santarcangelo 2023, dove si svolge l’aperitivo con dj set

Rimini, 13 aprile 2023 – Dopo il grande successo dello scorso anno, torna a Santarcangelo di Romagna DiscoBorgo 2023, l’aperitivo diffuso con dj set sparso per la città. L’appuntamento, che darà il benvenuto alla bella stagione, partirà sabato 15 aprile dalle 19 alle 23.

Tutti i locali aderenti a DiscoBorgo 2023

Iris caffè in via Montevecchi con il Dj Peter Squadrani (genere anni 80/90)

Fuoricentro in piazzale Francolini con Dj Fary (Afro)

Caffè Commercio in via Don Minzoni con gli Afro garden (Afro)

Caffè Centrale in piazza Ganganelli con il Dj valezic (Urban)

Re Pub presso il Caffè Roma di piazza Ganganelli con il Dj 4neeno (commerciale)

Zafferano Caffè in via Matteotti con il Dj Tiga (tribal house, latin house, nu funk)

Il Caffè Clementino al parco Clementino

Vicolo di Brused in via Battisti con Matteo Pignataro Dj (deep house/tech house)

Altamarea Caffè in via Giordano Bruno con il Dj Kikko (commerciale)

Birreria Boomerang in via De Garattoni

L’Oltreborgo in via Cavour

Donminzoni in via Don Minzoni con i Dj Niño e Cuuper (tech house)

Vin Olta Bruschetteria in via Montevecchi con Mirco Giorgi Dj (pop).

Inoltre, a concludere il sabato sera di festa, dopo le 23 l'After DiscoBorgo presso l’Odeon Club di via de Garattoni con i Sintonica, e presso la Birreria Boomerang sempre in via de Garattoni.