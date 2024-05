L’estate 2024 di Rimini scoppia di eventi: musica, cultura, sport

Rimini, 27 maggio 2024 – A Rimini è scoppiata la bella stagione. Da oggi in poi si verrà investiti da centinaia di eventi per un’estate da vivere tutta d’un fiato tra musica, cultura, danza, festival, cinema e mille occasioni per fare sport sulla sabbia.

Musica

Impossibile annoiarsi, anche se a portare ‘La Noia’ ci penserà Angelina Mango. La vincitrice dell’ultimo Festival di Sanremo ha già dato appuntamento a Rimini. Angelina sarà in riviera nella due giorni del RDS Summer festival il 26 e 27 luglio in piazzale Kennedy. Sarà il momento conclusivo del ’RDS 100% Grandi successi’ che si concentrerà tra il 28 giugno e il 7 luglio con dirette radiofoniche e dj serali in compagnia di Claudio Guerrini e Roberta Lanfranchi.

La colonna sonore dell’estate sarà lunghissima e capace di soddisfare anche i palati più esigenti. Dalla musica elettronica alla Beach Arena sulla spiaggia della zona sud della città alle note eteree con Ludovico Einaudi che arriverà a Rimini con ‘Percuotere la mente’. Ognuno potrà trovare il genere musicale che più lo soddisfa partendo dalle prestigiose bacchette che anche quest’anno si presenteranno alla Sagra Malatestiana.

Dalla musica classica al jazz con Crossroads fino ai grandi appuntamenti musicali tra più attesi durante la Notte Rosa. Il programma deve essere ancora svelato, ma già si conoscono le novità per l’anteprima di giovedì 4 luglio: una dedicata ai 70 anni di ‘Romagna Mia’, e l’altra con Morgan per un Simposio informale sotto la luna con un grande artista che fa dell’eclettismo la sua matrice.

La Notte si concluderà come da tradizione con il suggestivo concerto all’alba in compagnia della musica e del violino del riminese Federico Mecozzi.

Non può essere estate senza musica sulla sabbia. Anche quest’anno la Beach Arena propone grandi concerti di musica elettronica e divertimento che il 27 giugno faranno rima con Gigi D’Agostino. Il palinsesto non è stato ancora svelato ma anche quest’anno porterà in riviera dj di caratura internazionale. Tornerà anche quest’anno Balamondo world music festival, il progetto artistico di Mirko Casadei.

Cultura

Estate fa rima anche con cultura. La lista di personaggi attesi in città promette serate da non dimenticare. Da Niccolò Ammaniti a Chiara Barzini, e ancora Matteo Garrone, Marco Missiroli, Sandro Veronesi e Teresa Ciabatti che faranno un commovente ricordo di Michela Murgia. Sono ‘Biglietti per gli amici’, appuntamenti proposti in tre serate dal 25 al 27 giugno nella suggestiva piazza sull’acqua guardando il ponte di Tiberio. Una tre giorni impreziosita anche da Luca Bizzarri, Francesca Fagnani, Stefano Mancuso e tanti altri. Il mese di luglio sarà quello della Biennale del disegno, che occuperà vari luoghi della città con 12 mostre e oltre mille disegni. In agosto, invece, sarà piazza Malatesta a diventare un tempio della danza a cielo aperto con Dancing in the dark, apertura il 3 agosto con i Momix. Confermati anche quest’anno Cartoon club dal 15 al 21 luglio e la rassegna agli Agostiniani, Cinema Sotto le stelle, con novità e anteprime della prossima stagione.

Sport

Sarà anche un’estate per sgranchirsi, e Rimini ancora una volta è pronta a offrire eventi per i palati più esigenti a partire dal Tour de France con la volata del gruppo sul lungomare il 29 giugno. Un giorno storico per la città trasformata nell’arrivo di tappa della Grande Boucle. Intanto ci si scalda con Rimini Fitness in partenza nei prossimi giorni. Quando si pensa a Rimini è normale trovarsi davanti sabbia e mare. In effetti tante iniziative sono declinate sulla sabbia o nelle immediate vicinanze. Accadrà la medesima cosa con SandRimini, il torneo di basket 3 contro 3 che quest’anno avrà come ospite Carlton Myers, il campione azzurro che torna in campo come ospite d’eccezione. Tutto questo nel Moab court sul lungomare a due passi dalla spiaggia tra il 21 e il 23 giugno.

Questo è solo un assaggio di un’estate da inseguire tra oltre duecento eventi, in cui sarà possibile saziare le proprie passioni e curiosità immersi in luogo dove trovare ciò che si vuole. Un’estate da raccontare e da leggere con Mare di libri che quest’anno ospiterà Zerocalcare.