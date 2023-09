Eventi a Rimini nel fine settimana da giovedì 28 settembre all’1 ottobre 2023

Rimini, 28 settembre 2023 – Dopo un mercoledì da leoni, che ha visto Rimini in festa per la candidatura della città a Capitale della Cultura 2026, il week end fino a domenica 1 ottobre ottobre si preannuncia illuminato da un sole caldo e ricco di eventi.

Il mondo è corto

Si parte dalla Cineteca di via Gambalunga, nel centro storico con la manifestazione culturale “Il giro del mondo in 80 corti” con la settima tappa, giovedì 28 settembre ore 21.

Mercatino francese

Fino a domenica sera in piazza Cavour a Rimini arriva il tradizionale Mercatino Regionale Francese dove è possibile trovare un piccolo angolo di Francia con specialità enogastronomiche d’eccellenza e prodotti di artigianato tipici della tradizione francese.

Orario: giovedì dalle 12 alle 23; venerdì e sabato dalle 9 alle 23; domenica dalle 9 alle 21.

La Notte Europea dei Ricercatori

Venerdì 29 settembre, si terrà a Rimini la Notte Europea dei Ricercatori: Ripensaci. La notte, targata Society e organizzata dal consorzio composto dai ricercatori del CNR, coordinatore per il biennio 2022-23, Università di Bologna, CINECA, INAF, INFN e INGV accompagnati da ComunicaMente e Naxta, porta in diverse sedi della città preposte, laboratori, giochi, mostre, esperimenti, workshop con i quali ricercatrici e ricercatori rivolgono a tutti i cittadini un appello a cambiare prospettiva e rivedere le proprie conoscenze sul mondo. A Rimini il taglio del nastro è alle 16.15 al Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita, in Corso d'Augusto, 237 a Rimini.

Tra gli appuntamenti anche una lezione-concerto su come musicisti e compositori hanno (de)cantato la città durante gli ultimi decenni.

Fiera del disco e del fumetto

Anche il fumetto e il disco avranno la loro massima espressione in questo fine settimana. Da sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre, al RDS Stadium, va in scena la Fiera del Disco e del Fumetto. Giunta alla settima edizione, propone l'esposizione di vinili, cd, dvd, dischi mix per DJ, giradischi, vintage hi fi, magliette, accessori, fumetti usati e da collezione, con tantissimi espositori provenienti da tutta Italia e durante la manifestazione è previsto anche un DJ set.

Orario: dalle 10 alle 19 Ingresso gratuito Info: 338017670

Parole e musica

Sempre sabato, ma questa volta al Teatro Amintore Galli, si terrà l’incontro Parole per la musica, nell’ambito della 74esima Sagra Musicale Malatestiana. Partecipano storici della musica, autorevoli divulgatori, filosofi. Ore 21.

Città e musica in teatro

La rassegna Le città visibili, chiude la stagione con l’ultimo appuntamento della rassegna teatrale e musicale estiva a cura di Tamara Balducci e Riccardo Amadei, giunta alla sua undicesima edizione.

Alle ore 17 di domenica 1 ottobre, va in scena al Teatro Galli, la musica da camera con il Duo d'Archi La Toscanini, temi di Verdi e tanghi di Piazzolla si muove il Duo d’Archi la Toscanini che con Mihaela Costea e Antonio Mercurio propongono un inedito accostamento tra violino e contrabbasso.

Non solo shopping

Al Malatesta, centro commerciale di Rimini, Sergio Casabianca sarà la guest star insieme a Gianfranco Gori del talent “Malatesta Talent Show” che porterà alla ribalta i finalisti nelle loro esibizioni. Lo Show inizia alle 16.30 di domenica 1 ottobre.

Al Centro Commerciale Le Befane di Rimini, sabato e domenica dalle 17, va in scena “Let’s Dance” con Special Guest Christian Stefanelli.