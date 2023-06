Cosa fare a Rimini nel weekend 17-18 giugno

Rimini, 16 giugno 2023 – La Romagna si prepara ad un nuovo fine settimana trainato dagli eventi e dai grandi numeri. Le buone previsioni meteo per il prossimo weekend ‘illuminano’ le prenotazioni negli hotel che, complice la fine della scuola, si annunciano da nastro di partenza della stagione turistica vera e propria.

Ecco tutti gli appuntamenti da non perdere:

Cooking show con Bottura

- Il 17 e 18 giugno torna il circo felliniano 8 e 1/2 a opera di Massimo Bottura di ‘Al Meni’ che festeggia il suo decimo anno in una festa di sapori e solidarietà per sostenere la filiera di produttori romagnoli in difficoltà (Rimini, Marina Centro). Nell’arco dei due giorni, fra cooking show e piatti stellati, si danno appuntamento venti talenti della cucina e i migliori prodotti del territorio si mescolano agli oggetti di artigianato di design nel grande piazzale verde dedicato a Fellini. Un salone a cielo aperto dedicato al cibo in tutte le sue forme. Nella giornata di domenica lo chef Claudio di Bernardo organizzerà, dalle 12.30 alle 15, il sempre partecipatissimo déjeuner sur l'herbe, il picnic gourmet realizzato nell’incantevole parco a due passi dalla spiaggia del Grand Hotel. Per prenotazioni rivolgersi alla struttura.

La tre giorni dell’innovazione tecnologica

- Dal 15 al 17 giugno in Fiera e al Palacongressi tornano rispettivamente ‘WMF - We Make future’, la più grande manifestazione dedicata al mondo dell’innovazione tecnologica e digitale per una tre giorni di eventi e un format che abbina formazione, incontri B2B, networking, cultura, show e intrattenimento e ‘ITForum Rimini’, il più importante evento italiano dedicato a investimenti, trading e digital finance con i migliori relatori e gli esperti del settore (15 – 16 giugno).

Un mare di libri per ragazzi

- Negli stessi giorni (dal 16 al 18 giugno), nel centro storico parte il festival interamente dedicato ai ragazzi ‘Un mare di Libri’: appuntamento annuale per tutti gli adolescenti che amano i libri e la lettura e che hanno voglia di condividere le loro passioni con altri coetanei. Un’occasione di incontro e di dialogo con scrittori italiani e ospiti internazionali, tra presentazioni di libri freschi di stampa, dibattiti tra ragazzi ed esperti, proiezioni di film, letture, laboratori e spettacoli. Tra tutti gli eventi il format più classico è quello dell'incontro con l'autore: all'interno del programma spazio anche alla premiazione del concorso ‘Ciak, si legge!’ che vede premiati i due migliori booktrailer tra quelli sottoposti dai giovani videomaker durante l'anno e la consegna del Premio Mare di Libri al miglior romanzo per adolescenti del 2022, riconoscimento attribuito da una giuria di dieci fortissimi giovani lettori.

I luoghi dell’anima

- Continua poi per l’intera settimana, la quarta edizione del ‘Festival Luoghi dell'Anima’ organizzato dall’Associazione culturale Tonino Guerra con tanti ospiti in più sedi fra Rimini, Santarcangelo e Pennabilli. Alcuni appuntamenti (proiezioni, masterclass, presentazioni) sono ospitati negli spazi indoor e outdoor del Fellini Museum e al Cinema Fulgor. Nel connubio tra i temi Luoghi dell’anima e musica, tra cinema e letteratura, sono attesi molti protagonisti della scena artistica italiana e non solo, fra cui Ferzan Ozpetek, Pupi Avati, Riccardo Milani, Luigi Lo Cascio, Carmen Yanez Sepùlveda, Caterina Caselli, Noemi, Omar Pedrini e Rossana Luttazzi.

Into the blue

- Sabato 17 giugno appuntamento con ‘Into the blue – Sea life fest’ (Club Nautico, Piazzale Boscovich, Rimini Marina Centro), kermesse che unisce conservazione e ricerca sull’ambiente marino attraverso attività di educazione ambientale, ocean literacy, laboratori, presentazioni di progetti, proiezioni e tanto altro. L'evento è realizzato da Fondazione Cetacea in collaborazione con Club Nautico Rimini e con il patrocinio del Comune. Le attività si svolgono fra la spiaggia libera del porto, piazzale Boscovich, ex Delfinario di Rimini e Club Nautico. Il programma include divulgazione scientifica e Ocean Literacy, con ospiti quali La National Geographic Explorer Elisabetta Zavoli e la Donna di Mare 2022, per il Decennio del Mare dell'Unesco Marta Musso.

Gli 80 anni di Lucio Dalla

- Sabato 17 giugno, 'La sera dei Miracoli' (Parco degli Artisti, via Marecchiese, 387 , Rimini Vergiano): in occasione degli ottant’anni dalla nascita di Lucio Dalla, torna il concerto dedicato al grande cantautore italiano. Sul palco le voci di Sergio Casabianca, Darma, Cristina Di Pietro, Enrico Farnedi, Filippo Malatesta, Manuela Prioli, Houdini Righini e Rachele Romani, accompagnati dalla band di Rimini Classica, dal Quartetto Eos e dai Cori giovanili Le Allegre Note e Note in Crescendo, diretti da Fabio Pecci. Tutti gli arrangiamenti sono curati da Marco Capicchioni. Durante la serata sono proposte tutte le canzoni più celebri del repertorio del cantante bolognese. Inizio alle ore 21.30 e ingresso a pagamento.