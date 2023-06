Gli eventi a Rimini da non perdere nel weekend 8-11 giugno: ecco cosa fare

Rimini, 8 giugno 2023 – Dopo il ponte del 2 giugno carico di eventi straordinari, a partire dalla data zero di Vasco fino all’iniziativa che ha chiamato a raccolta il popolo del Wellness, la città si prepara a un altro weekend da ‘sold out’ con Visit Rimini (il portale del turismo) che ha parlato, a questo proposito, di “un’occupazione alberghiera che si attesta intorno all’80-90 per cento”.

Ecco gli eventi imperdibili di questo fine settimana: - Venerdì 9 giugno, Tezenis Summer Festival (piazzale Fellini, ore 20, ingresso gratuito): a esibirsi sul palco di Tezenis e Radio 105 i protagonisti dell’estate 2023 con un calendario di eventi di musica dal vivo che si snocciolerà attraverso tutta la penisola. Gli artisti: Achille Lauro, Annalisa, Articolo 31, Baby K, Bismark, Boro Boro, Clara, Dara, Emis Killa, Federica, Fred De Palma, Gaia, Gemelli Diversi, Luigi Strangis, Matteo Romano, Mr Rain, Oriana Sabatini, Piccolo G, Pinguini Tattici Nucleari, Rhove, Rocco Hunt, Rondodasosa, Rosa Chemical, Rose Villain, The Kolors e Tommaso Paradiso. Al timone delle serate due amate conduttrici di Radio 105, Mariasole Pollio e Rebecca Staffelli, professioniste molto giovani ma già con una importante esperienza alle spalle legata alla musica live. In apertura e chiusura dello spettacolo un dj-set firmato Radio 105. - Venerdì 9 e sabato 10 giugno, spettacolo delle Frecce Tricolori sul mare (Lungomare): nell’anno del centenario della costituzione dell'Aeronautica Militare le Frecce Tricolori tornano sui cieli di Rimini per il grande spettacolo ‘Rimini Air Show’ con l'esibizione della Pattuglia Acrobatica Nazionale che sorvolerà di nuovo sulla spiaggia con le sue spettacolari acrobazie. Venerdì si svolgeranno le prove ufficiali mentre l’esibizione si terrà il sabato pomeriggio intorno alle 15-15.30. - 9-10 e 11 giugno Festival ‘Ultrasuoni’ (sedi varie): in memoria di Thomas Balsamini, gestore e dj dello Slego e del Velvet club, colui che ha dato un notevole contributo allo sviluppo della musica live, rock e non solo, in Romagna. Si parte venerdì 9 giugno con lo Slego Remember al Rockisland, per poi spostarsi in centro storico, sabato 10 con il concerto degli Skunk Anansie, fino a concludersi in collina dove sorgeva il Velvet, il locale che vide Skin e il suo gruppo esibirsi negli anni ’90. Qui l'11 giugno al tramonto si potrà assistere a un inedito concerto acustico sul lago con ospiti del calibro di Andy (Bluvertigo), Cristina Donà, Cristiano Godano (Marlene Kuntz), Verdena, Subsonica. - Da giovedì 8 a sabato 10 giugno ‘The Coach Experience’ (Fiera di Rimini, ingresso Sud, via Emilia, 155): un grande evento dedicato ad allenatori e appassionati di calcio organizzato dall’Associazione Italiana Allenatori Calcio con Italian Exhibition Group e SG Plus. Il pubblico potrà partecipare e vedere da vicino i top coach. - Da sabato 10 giugno e per una settimana si svolge la quarta edizione del Festival Luoghi dell'Anima organizzato dall’Associazione culturale Tonino Guerra (Cinema Fulgor e il Fellini Museum, Castello). Tra gli ospiti attesi: Ferzan Ozpetek, Pupi Avati, Riccardo Milani, Luigi Lo Cascio, Carmen Yanez Sepùlveda, Caterina Caselli, Noemi, Omar Pedrini e Rossana Luttazzi. - Sabato 10 giugno (zona porto, Piazzale Boscovich e lo specchio di mare antistante): Vele al Terzo Rimini, passato e presente della nostra marineria - Festa della marineria e Commemorazione Ammiraglio Aleardo Maria Cingolani. Vele al Terzo Rimini, associazione di promozione sociale riminese e parte del direttivo dell'associazione "Mariegola delle Vele al Terzo e delle Barche da Lavoro delle Romagna", propone raduni di barche storiche provenienti da tutti i porti della Romagna. Tra gli appuntamenti fissi, quello al porto di Rimini, dove le Barche Storiche con le loro coloratissime "Vele al Vento" creano uno scenario tipico della riviera romagnola. - Da giovedì 8 a domenica 11 giugno (sedi varie): Rassegna Nazionale Adulti UISP Pallavolo 2023, pallavolisti di tutta Italia si sfidano sui campi di pallavolo di Rimini per aggiudicarsi la coppa nazionale UISP pallavolo. - Sabato 10 giugno ‘East Coast Festival’ (via San Salvador, altezza bagno 64, Torre Pedrera): raduno di auto e moto americane d’epoca con partenza nel tardo pomeriggio per la sfilata delle ‘vecchie signore’ sul Lungomare di Torre Pedrera. Stand gastronomici, musica dal vivo e balli in perfetto stile rock 'n' roll per una giornata all'insegna del divertimento. Orario: dalle 15 alle 21 con ingresso libero. - Sabato 10 e domenica 11 ‘Trofeo D’Italia’ (stadio Romeo Neri, piazzale del Popolo): torneo internazionale di calcio giovanile con la partecipazione di oltre sessanta squadre provenienti da quattro nazioni europee. Il Torneo si disputa sui campi da calcio di Rimini e provincia, con inaugurazione e premiazioni allo stadio Romeo Neri. L'iniziativa è promossa da Euro-Sporting e organizzata dall'associazione A.S.D Tropical Coriano.