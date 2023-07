Eventi Rimini, ecco gli appuntamenti da non perdere nel weekend dal 20 al 23 luglio in Riviera

Rimini, 20 luglio 2023 – Rimini si conferma la capitale della musica e della solidarietà della Riviera Romagnola, e anche per questo week end lungo, gli eventi saranno tanti e per tutti i gusti.

S'inizia giovedì 20 luglio con La partita del Cuore, dove al Romeo Neri di Rimini si sfideranno gli artisti della Nazionale Cantanti capitanati da Enrico Ruggeri che insieme a Cricca, Moreno il Biondo, Moreno Donadoni, LDA, Bugo e d altri cantanti, sfideranno il Golden Team per la Romagna allenato da Sacchi, che vede in campo artisti di striscia e le Iene. Evento che inizierà alle ore 21 in diretta su Italia Uno.

Sempre giovedì ma a Verucchio alle ore 21,30, si terrà lo show di Slam Poetry di Gloria Riggio, nella suggestiva cornice dell'Anfiteatro del Museo Archeologico.

La musica giovedì sarà presente a Rimini in molti ambiti: al Borgo San Giuliano con il concerto della band “Viadellironia” che alle ore 21.30 al Giardino dell'hotel delle Nazioni, inaugurerà Eco di donna 2023.

A Viserba alle ore 21 al Live at senza forchette con un concerto a tutto rock con i Miami & The Groovers di Lorenzo Semprini.

Il Parco degli artisti, ospita alle 21 un tributo ai Beatles da parte di ‘Effeemme’ un acustic duo che proporrà una rivisitazione del repertorio dei Baronetti.

Sempre giovedì alle ore 22, il gruppo Sensazioni CardioVascolari omaggerà Vasco Rossi sulla spiaggia dei Bagni Ricci di Miramare.

Venerdì 21 luglio

Venerdì 21 luglio, il Mamacita festival prende il via al Rimini Beach Arena con artisti del mondo Urban come Lazza, Irama, Gue Pequeno, Fred De Palma, Rhove, DjShablo. Una due giorni di musica, evento tra gli unici in Europa.

A Verucchio parte il festival di musica alternativa sul sagrato della Collegiata. Giunto alla sua 39 esima edizione, il Verucchio Music Festival apre a nuove realtà della musica con un programma che animerà il borgo dal 21 al 30 luglio.

Alle Befane di Rimini, dalle ore 17, si terrà il Pink Carpet, evento per l'uscita del film Barbie.

A Cattolica le grandi hit dei Pink Floyd risuoneranno all' Arena della Regina ( ore21) per il concerto di uno dei suoi componenti : Nick Mason. A Vergiano di Rimini, un tributo a Ligabue da parte del gruppo Bar Mario.

Sabato 22 luglio

Sabato 22 luglio il concerto di David Garrett, il celebre violinista Rock classico di fama mondiale che farà il suo esordio in Romagna, all'Arena della Regina di Cattolica (ore 21)

Eloisa Atti, cantautrice bolognese, porterà il suo jazz e il suo blues ad Eco di Donna, in un concerto al fianco di Marco Bovi in un acustic duo dal titolo " Vestito D'azzurro". ore 21.30 piazzetta Lacuadra dell'orto a San Giuliano.

Sempre sabato, la rocca Malatestiana di Verucchio s'illuminerà di candele e di musica per il Candle Night, musica classica e atmosfera.

Comicità e ironia per "Attenti a quei due" show al Parco degli Artisti di Rimini con Duilio Pizzocchi e Sergio Casabianca ( ore 21).

Domenica 23 luglio

Domenica 23 luglio alla Corte degli Agostiniani di Rimini, per Percuotere la mente, il concerto di Anna Calvi, chitarrista e cantautrice Londinese, che porterà la sua originale musica sul palco (ore 21). Mentre al parco degli Artisti di Vergiano di Rimini, I Luciferos, duo acustico dinamico, ripropone cover Rock dei Led zeppelin, David Bowie, Muse, Nirvana. ( ore 20)