Eventi a Rimini: cosa fare durante il weekend del 17-20 agosto

Rimini, 18 agosto 2023 – Il weekend lungo della riviera romagnola dopo il Ferragosto, prevede incontri letterari, spettacoli interessanti e concerti per tutti i generi.

Giovedì 17 agosto

Si parte giovedì 17 agosto con l’incontro spettacolo con quei mondiali di calcio e quell’Italia che saranno i protagonisti sul palcoscenico sotto le stelle dell’arena estiva all’ex colonia Roma a Igea Marina (ore 21). Arriva infatti “Italia Mundial” fortunato spettacolo del giornalista Sky Federico Buffa, in scena insieme al pianista Alessandro Nidi.

A Villa Verucchio, al Kiosko il Vincanto alle ore 21.30, il concerto dei Miami and The Groovers, capitanati da Lorenzo Semprini, porteranno in scena un concerto a tutto rock.

A Verucchio, nell'anfiteatro del Museo Archeologico alle ore 21, si terrà l'ultimo appuntamento di Poetry Slam con Daniele Vaienti e il suo spettacolo "La note passerà senza miracoli".

Sempre giovedì, ma a Cattolica va in scena all’arena della Regina (ore 21) lo spettacolo della reunion dei “Soliti idioti” alias Biggio-Mandelli e la loro tagliente ironia in scena. A Rimini nella spiaggia Ricci di Mare di Miramare, va dalle ore 22 si terrà il tributo a Jovanotti. Il Chiringuto Munell si colorerà di tutte le sfumature del grande artista. Tramonto DiVino il tour del gusto regionale, fa tappa nella storica location di Cesenatico in piazza Spose dei Marinai a partire dalle 19,30. A Santarcangelo continua il We Reading Festival. Al Museo Etnografico alle ore 21, l’incontro con lo scrittore Andrea Pennacchi e Pippo Civati per l’evento “ Da Shakespeare al Pojana”. Al Parco degli Artisti, si tratta un tema importante: quello della violenza sulle donne con “Donne d’onore” uno spettacolo teatrale a cura dell’Associazione teatro delle Lune di Cesena, che racconta la storia di donne contro la mafia.

Venerdì 18 agosto

Al Top Club Frontemare di Rimini si terrà lo Show Dinner Barbie Show con Yvonne O'Neill, che con il suo look American Idol si è fatta largo come vocalist e animatrice. Al Parco degli Artisti di Rimini la serata omaggio al genio musicale di Ennio Morricone. Dalle ore 21 un tributo speciale alle sue musiche da Oscar con il prestigioso ensemble Le Muse, tutto al femminile, diretto dal maestro Andrea Albertini. Altro genere di musica al Cocoricò di Riccione con il Dj Set di Gabry Ponte, con l’evento Insanity e alla Villa delle Rose Bob Sinclar per Clorophilla. House Music, incontri e tanta atmosfera. A Riccione per DeeJay on stage, lo show del gruppo dell’anno che con la loro Hit Italodisco sta spopolando anche in Europa: i The Kolors che porteranno gioia in piazzale Roma dalle ore 21. Anche Ernia, il rapper porterà il suo hip hop rap a Riccione sempre nella serata di venerdì per Deejay on stage. “Il Re degli ignoranti” lo show spettacolo Celentano Tribute Band, animerà Piazza della Repubblica, ore 21.30 a Misano.

A Santarcangelo, il giornalista Pablo Trincia leggerà, nell'ambito del "We Reading Festival", "A sangue freddo", i segreti della narrazione True Crime. Al museo etnografico alle ore 21, un grande incontro con il creatore del podcast Veleno ed ex Iena.

Sabato 19 agosto

Sabato 19 agosto Ariete e Alfa saranno i giovanissimi protagonisti dei concerti per Dejay on stage, e porteranno la loro musica fresca in quel di Riccione.

Una serata a tutto rock al Parco degli Artisti di Rimini, con “Once upon a Rock” con grandi voci, una super band e il Quartetto EoS per gli arrangiamenti di Marco Capicchioni. In scaletta fra gli altri brani storici degli ACDC, Guns ‘n' Roses, Deep Purple e Led Zeppelin per un concerto che si preannuncia elettrizzante.

Sabato infine, Andrea Batilla, giornalista di moda e costume, leggerà Virginia Woolf per "We Reading Festival" alle ore 21, al Museo etnografico. "Orlando" sarà un reading in cui Batilla esplorerà il rapporto tra identità e moda.

Lo show "Elrow" al Rimini Beach Arena 2023, sarà l'evento clou della domenica di Rimini. Dalle ore 17 all'una di notte un grande party che vedrà protagonisti i migliori performer mondiali, con Dj set di musica dance elettronica come Patrick Topping, George Privatti, Amedeo Picone, Ricki Ahmed, Vultra. L’inconfondibile voce narrante di Sergio Rubini, accompagnata dalle note della fisarmonica di Simone Zanchini, musicista tra i più innovativi del panorama internazionale darà vita allo spettacolo al teatro Galli di Rimini (ore 21) dal titolo "Monsieur Ibrahim ei fiori del Corano" un'opera teatrale di grande spessore, in collaborazione con Meeting Rimini (che parte il 20 fino al 25 agosto) e la Sagra Musicale Malatestiana.

Il gruppo svedese dei Viagra boys ospite del Rock festi del Beky Bay di Bellaria Igea Marina dalle ore 21, in apertura i concerti del rapper Vipra e la cantante Hip Hop SillyElly.

A Coriano, per l'evento Wine festival, una serata alle ore 21 con il genio ironico di Tomas Leardini, che con un monologo comico e poetico sul vino, animerà insieme alla musica Jazz del Running Man trio con lo spettacolo esilarante dal titolo "Sbronza".

David De Leo "Boosta" ex Subsonica, porterà la magia della sua musica a Santarcangelo per un alba magica tra parole e musica, nella suggestiva collina dei Cappuccini (ore 6).

Palio del Daino

Ricordiamo che dal 17 al 20 agosto, torna Il Palio Del Daino, organizzato dalla Proloco di Mondaino con la collaborazione dello stesso Comune, il Palio del Daino fa fare ai visitatori un salto all’indietro nel tempo, più precisamente nel 1495, periodo di pace e prosperità per il piccolo paese in provincia di Rimini.

Per quattro giorni le contrade del borgo (Montebello, Borgo, Castello e Contado) si cimentano in varie sfide. L’atmosfera di spensieratezza, divertimento e goliardia saranno il condimento di questo evento speciale. Potrete ammirare la fedele ricostruzione di botteghe artigiane dove vedrete lavorare lo scalpellino o il mastro vetraio, l’intarsiatore o le ricamatrici, e di taverne in cui assaggiare i piatti tipici dell’epoca.

We Reading Festival, settima edizione

Cinque giorni di spettacoli inediti, letture e talk in location suggestive, magici concerti al sorgere del sole. La Riviera Romagnola torna a riempirsi di parole e musica con la nuova edizione di We Reading Festival. Il Festival rappresenta il momento centrale del network We Reading, progetto culturale unico nel suo genere diffuso in tutta Italia. Il Festival avrà luogo nel bellissimo borgo di Santarcangelo di Romagna e vedrà tanti protagonisti del panorama culturale italiano reinventarsi per una sera, portando in scena testi e autori da loro scelti e amati.