Fantacalcio, l’asta in spiaggia a Rimini con la star di Youtube Ludovico Rossini

Cosa FareFantacalcio, l’asta in spiaggia a Rimini con la star di Youtube Ludovico Rossini
18 ago 2025
FEDERICO TOMMASINI
Cosa Fare
Martedì 19 lo show al Tortuga beach per uno spettacolo capace di radunare centinaia di tifosi, tra risate, strategie e colpi di scena. “L’atmosfera deve essere goliardica”

Ludovico Rossini, ternano, ormai volto di riferimento per centinaia di migliaia di appassionati di Fantacalcio grazie al suo canale YouTube da oltre 120mila iscritti

Rimini, 18 agosto 2025 –  Il fantacalcio non è solo calcoli, tabelle e formazioni: per molti è un vero rito collettivo, con il momento dell’asta che vale quanto una finale di Champions.

Al Tortuga beach di Rimini, martedì 19, questo appuntamento si trasformerà in un vero e proprio spettacolo dal vivo con la terza edizione dell’Asta in spiaggia, ideata e condotta da Ludovico Rossini, ternano, ormai volto di riferimento per centinaia di migliaia di appassionati grazie al suo canale YouTube da oltre 120mila iscritti.

L’idea, nata nel 2022 a Gallipoli e già replicata l’anno seguente proprio in Riviera, torna dopo una pausa di dodici mesi. Stavolta l’evento promette ancora più pubblico: nella precedente edizione gli spettatori erano stati quasi 500, accorsi tra lettini e ombrelloni per assistere a quella che non è una semplice asta ma un vero show.

Sul palco, o meglio sul bagnasciuga, non mancheranno i nomi pesanti del settore: oltre a Rossini nelle vesti di presentatore, ci saranno Carmyspecial, considerato il padre dei contenuti di fantacalcio su YouTube, insieme a Lorenzo Cantarini, Sabino Virgilio, Valerio Airò e Domenico Manfredi.

Tutti creators con migliaia di follower che si sfideranno nella costruzione delle proprie rose, dando vita a una lega a otto squadre completata dai titolari dello stabilimento e da due formazioni estratte a sorte tra il pubblico. Il clima sarà tutt’altro che accademico: pantaloncini, ciabatte, cappellini e cocktail accompagneranno rilanci, colpi a sorpresa e inevitabili sfottò.

“L’atmosfera dev’essere goliardica, perché il fantacalcio è soprattutto divertimento” spiega Rossini, che ha voluto mantenere la formula leggera e coinvolgente, con giochi e momenti interattivi per chi assiste. Si parte stasera la cena sociale: dalle 18 l’aperitivo e dalle 21 tutti a tavola con i fantacreators, in un’occasione che ricorda le sagre estive, tra domande dal pubblico e chiacchiere senza microfono. Per l’asta vera e propria l’appuntamento è alle 17, quando verranno selezionati gli ultimi partecipanti. L’ingresso è libero, ma sono previsti pacchetti riservati per il parterre in prima fila, con vantaggi e promozioni legati agli sponsor.

La sfida deve ancora cominciare, ma già c’è una certezza: anche quest’anno il fantacalcio scenderà dalla scrivania alla sabbia, confermandosi non solo passione di massa ma spettacolo capace di radunare centinaia di tifosi, tra risate, strategie e colpi di scena. 

