Fantacalcio, l’asta in spiaggia a Rimini con la star di Youtube Ludovico Rossini

Rimini, 18 agosto 2025 – Il fantacalcio non è solo calcoli, tabelle e formazioni: per molti è un vero rito collettivo, con il momento dell’asta che vale quanto una finale di Champions.

Al Tortuga beach di Rimini, martedì 19, questo appuntamento si trasformerà in un vero e proprio spettacolo dal vivo con la terza edizione dell’Asta in spiaggia, ideata e condotta da Ludovico Rossini, ternano, ormai volto di riferimento per centinaia di migliaia di appassionati grazie al suo canale YouTube da oltre 120mila iscritti.

L’idea, nata nel 2022 a Gallipoli e già replicata l’anno seguente proprio in Riviera, torna dopo una pausa di dodici mesi. Stavolta l’evento promette ancora più pubblico: nella precedente edizione gli spettatori erano stati quasi 500, accorsi tra lettini e ombrelloni per assistere a quella che non è una semplice asta ma un vero show.

Sul palco, o meglio sul bagnasciuga, non mancheranno i nomi pesanti del settore: oltre a Rossini nelle vesti di presentatore, ci saranno Carmyspecial, considerato il padre dei contenuti di fantacalcio su YouTube, insieme a Lorenzo Cantarini, Sabino Virgilio, Valerio Airò e Domenico Manfredi.

Tutti creators con migliaia di follower che si sfideranno nella costruzione delle proprie rose, dando vita a una lega a otto squadre completata dai titolari dello stabilimento e da due formazioni estratte a sorte tra il pubblico. Il clima sarà tutt’altro che accademico: pantaloncini, ciabatte, cappellini e cocktail accompagneranno rilanci, colpi a sorpresa e inevitabili sfottò.

“L’atmosfera dev’essere goliardica, perché il fantacalcio è soprattutto divertimento” spiega Rossini, che ha voluto mantenere la formula leggera e coinvolgente, con giochi e momenti interattivi per chi assiste. Si parte stasera la cena sociale: dalle 18 l’aperitivo e dalle 21 tutti a tavola con i fantacreators, in un’occasione che ricorda le sagre estive, tra domande dal pubblico e chiacchiere senza microfono. Per l’asta vera e propria l’appuntamento è alle 17, quando verranno selezionati gli ultimi partecipanti. L’ingresso è libero, ma sono previsti pacchetti riservati per il parterre in prima fila, con vantaggi e promozioni legati agli sponsor.

La sfida deve ancora cominciare, ma già c’è una certezza: anche quest’anno il fantacalcio scenderà dalla scrivania alla sabbia, confermandosi non solo passione di massa ma spettacolo capace di radunare centinaia di tifosi, tra risate, strategie e colpi di scena.