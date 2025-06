Festival delle serie Tv 2025: Kevin Spacey e Verdone tra Rimini e Riccione

Rimini, 17 giugno 2025 – Il mondo delle serie tv sta per sbarcare in riviera. È qui, tra Rimini e Riccione che sono attesi Kevin Spacey, Marco Bellocchio, Michele Placido, Elena Sofia Ricci, Carlo Verdone e tantissimi altri per un’intera settimana di premiazioni, conversazioni e soprattutto un gran numero di anteprime delle future serie che riempiranno le piattaforme e gli schermi nei prossimi mesi.

Ciak si gira dal 21 giugno quando a Rimini, nella Corte degli Agostiniani ci si ritroverà con i protagonisti dei Cesaroni. Ci sarà Claudio Amendola e con lui l’intero cast a partire da Ricky Memphis e Lucia Ocone. Gli Agostiniani sono uno dei luoghi scelti dall’Italian Global Series Festival, l’evento internazionale dedicato alle serie televisive.

Tra Rimini e Riccione, tra Castel Sismondo sede del Fellini Museum, il teatro Galli, il PalaRiccione con la sua Multisala cinematografica all’interno e le arene all’aperto, prenderà vita una settimana di proiezioni, anteprime, premi e incontri con il cast di produzioni di punta italiane e internazionali. Il 23 giugno, al teatro Galli di Rimini, si terrà la cerimonia con la consegna degli Excellence Awards a Elena Sofia Ricci, Evangeline Lilly, Kevin Spacey, Adjoa Andoh e Özge Gürel.

A Riccione il Festival arriverà il 24 giugno, quando il sipario di aprirà con la masterclass di Mark Gatiss, sceneggiatore di Sherlock e Dracula, seguita dalla conversazione in sala Concordia, nel PalaRiccione, con il regista Marco Bellocchio. Durante la giornata al Cinepalace cominceranno a essere proiettate le serie in concorso, ben otto, tra cui The Assassins e The puzzle lady.

Sempre a Riccione, il giorno successivo, al palas arriveranno Michele Placido e Giulio Base. A seguire l’incontro con il pubblico di Kevin Spacey, in Sala Concordia. In serata l’area Ceccarini all’aperto ospita l’evento di Mare fuori con i protagonisti della serie.

Nel frattempo a Rimini il 25 giugno l’attrice Katheryn Winnick introdurrà Viking. Passate 24 ore la sceneggiatrice Deborah Davis sarà presente alla proiezione di Marie Antoinette, e il giorno successivo l’attrice Nine D’Urso e il regista Rodolphe Tissot saluteranno il pubblico con La rebelle: les aventures de la jeune George Sand. A Riccione il 27 giugno un incontro speciale con Luisa Ranieri e in serata nell’Arena Ceccarini il primo episodio di Squid game, terza stagione.

Da segnalare un evento speciale che si svolgerà nei primi giorni del festival. Lunedì 23 giugno si terrà l’omaggio a David Lynch con il pilot Northwest Passage di Twin Peaks. Saranno presenti Fred Elmes e Peter Demingh, storici direttori della fotografia, con Dennis Lim direttore del New York Film Festival. Infine, nella serata di chiusura dell’evento, la consegna degli Excellence Awards a Carlo Verdone e Dean Norris.