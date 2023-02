Fiera della birra 2023 a Rimini, tutto pronto per la premiazione finale: il programma

Per approfondire:

Rimini, 16 febbraio 2023 – Amanti del luppolo: qual è la migliore birra artigianale? Lo scopriremo domenica prossima, 19 febbraio alle 14, nella prima giornata di Beer&Food Attraction, il concorso brassicolo organizzato da Unionbirrai dove competeranno i migliori birrifici italiani, dal nome ‘Birra dell’anno 2023’.

L’appuntamento è nella Craft Beer Arena della Fiera di Rimini, dove saranno svelati tutti i vincitori di questa edizione 2023. A decretare la miglior birra artigianale una giuria composta da 80 esperti degustatori, provenienti dall’estero e da tutta l’Italia, che si riuniranno intorno ai tavoli per gli assaggi alla cieca.

Unionbirrai sarà presente a Beer&Food Attraction nel padiglione A7 stand 001.

Le birre partecipanti e i premi

Ben 2.227 le birre artigianali iscritte nelle 45 diverse categorie da 305 produttori per quella che può essere definita un’edizione da record del contest.

Come sempre ci saranno tre premi assegnati per ogni categoria, a cui si aggiungerà la proclamazione del Birrificio dell’Anno. Ad ottenerlo sarà il produttore che avrà ottenuto con le sue birre il punteggio più alto con i tre migliori piazzamenti in differenti categorie.

Ogni premiato potrà prendere parte al progetto BdA on tour, gli eventi che portano nei locali d'Italia le birre vincitrici con la volontà di promuovere e valorizzare le birre artigianali italiane.

La premiazione di BdA 2023 sarà presentata dallo speaker radiofonico Lorenzo Dardano.

Il programma

Oltre alla premiazione di Birra dell’Anno, Beer&Food Attraction ospiterà anche alcuni appuntamenti culturali organizzati da Unionbirrai.

Domenica 19 febbraio alle 11 e lunedì 20 febbraio alle 13 ci sarà l’analisi sensoriale applicata all’abbinamento cibo/birra a cura degli Unionbirrai Beer Taster in collaborazione con Cast Alimenti.

Lunedì 20 e martedì 21 febbraio, a partire dalle 10:30 nella sala Tiglio/Noce, si svolgerà la “Italian Craft Beer Conference powered by Unionbirrai”, innovativo programma di seminari e talk organizzata in collaborazione con IEG Expo, che si pone l’obiettivo di creare un importante momento di approfondimento sulle tecniche di produzione birraria, nuove tecnologie, materie prime, strumentazioni e analisi delle tendenze del mercato della birra artigianale italiana, mettendo a confronto tutti gli attori della filiera.

Lunedì 20 febbraio alle 14 nella sala Tiglio/Noce si terrà il convegno “Birra Artigianale Italiana: imprese produttive e tendenze produttive” a cura del professor Silvio Menghini, Responsabile Scientifico Osservatorio Birre Artigianali - Dagri - Università di Firenze.

Martedì 21 febbraio alle 11:45 nella sala Tiglio, infine, si svolgerà il convegno “Birra Intra Moenia - Autoproduzione delle materie prime e intese di filiera".