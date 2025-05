Frecce Tricolori a Rimini, oggi le prove dello show acrobatico

Rimini, 10 maggio 2025 – Oggi, sabato 10 maggio, a Rimini ci sarà un antipasto dello show delle Frecce Tricolori con le prove dello show che andrà in scena domenica 11 sul lungomare. Tutto questo a pochi giorni di distanza dall’incidente avvenuto a Pantelleria con lo scontro in cielo di tre velivoli: uno dei piloti coinvolti è fanese. Nonostante il grande spavento per ciò che è successo sull’isola, l’Air Show delle Frecce Tricolori a Rimini è stato confermato dagli organizzatori della manifestazione.

Le Frecce Tricolori in uno spettacolo di qualche anno fa a Rimini

Le prove di sabato 10 maggio

Già da oggi, quindi, i cittadini romagnoli e i turisti presenti potranno assistere alle prove dello spettacolo acrobatico a partire dalle 15 circa: un'anteprima che vedrà attraversare il cielo di Rimini dalle Frecce Tricolori lasciando dietro di sé i fumi bianchi, che il giorno successivo, per l'esibizione vera e propria, saranno sostituiti dai colori della bandiera italiana.

Lo show di domenica 11 maggio

Infatti, domenica 11 maggio, il cielo si colorerà di verde, bianco e rosso al culmine del Rimini Air Show con l’esibizione della Pattuglia Acrobatica Nazionale Frecce Tricolori. Durante la manifestazione ci si potrà emozionare davanti ad acrobazie mozzafiato, esibizioni di velivoli d’epoca e moderni, e una parata aerea che attraverserà il cielo sul mare della città con centro all’altezza di piazzale Kennedy.

L'orario di inizio della manifestazione è fissato intorno alle 15 di domenica con l’esibizione delle Frecce Tricolori previsto alle 17.15. Dopo il sorvolo di alcuni velivoli dell'Aero Club Fano e della scuola di volo Eagle Aviation Academy di Fano, l'apertura avverrà con il volo dell'elicottero HH 139 del 15° Stormo dell'Aeronautica Militare che, davanti alla spiaggia, calerà la bandiera nazionale accompagnata da un aero-soccorritore mentre le note dell'inno di Mameli risuoneranno per tutto il litorale. La dimostrazione di ricerca e soccorso dell'elicottero militare darà il via al programma di volo acrobatico.