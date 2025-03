Le Frecce Tricolori tornano a Rimini: c’è la data

Rimini, 22 marzo 2025 – Le Frecce Tricolori tornano a colorare di verde, bianco e rosso il cielo di Rimini. Domenica 11 maggio il grande evento “Rimini Air Show 2025” terrà incollati i tanti che affolleranno il lungomare con spettacolari acrobazie ed esibizioni.

Il Comune di Rimini e l’Aero Club di Fano, ente organizzatore, stanno lavorando in sinergia per la realizzazione della manifestazione che anche quest’anno vedrà esibirsi aerei, elicotteri e paracadutisti davanti al tratto di costa che va dal porto canale a piazzale Marvelli. In aria sfreccerà la formazione delle Frecce Tricolori del capitano Luca Battistoni.

Il programma della giornata

L’orario di inizio della manifestazione è fissato intorno alle 15 di con esibizione delle Frecce Tricolori alle 17.15.

Dopo il sorvolo di alcuni velivoli dell’Aero Club Fano e della scuola di volo Eagle Aviation Academy di Fano, l’apertura della manifestazione avverrà con il volo dell’elicottero HH 139 del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare che, davanti alla spiaggia, calerà la bandiera nazionale accompagnata da un aero-soccorritore mentre le note dell’inno di Mameli risuoneranno per tutto il litorale.

La dimostrazione di ricerca e soccorso dell’elicottero militare darà il via al programma di volo acrobatico che vedrà esibirsi un campione della specialità, Pierluigi Zito. Il comandante Pesaresi sarà il leader del conosciuto team Yak Italia, quattro velivoli acrobatici YAK 52 di base a Fano.

Una pattuglia di aerei storici riproduzione di caccia della prima guerra mondiale della “Fondazione Jonathan” ed in particolare lo SPAD dell’Asso Francesco Baracca e il Fokker Triplano del Barone Rosso si esibiranno in un combattimento simulato dopo avere fatto il loro ingresso insieme al biplano Tiger Moth del Pilota Corrado Spagna.