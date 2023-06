Frecce Tricolori a Rimini, orari e programma del 9 e 10 giugno

Rimini, 7 giugno 2023 – Prove generali venerdì, il giorno dopo va in scena l’Air Show. Nel weekend tornano a esibirsi sopra mare e spiaggia gli assi volanti della Pan, Pattuglia acrobatica nazionale. Che per il quinto anno consecutivo farà ’scalo’ a Rimini, colorando il cielo di rosso, bianco e verde.

La ’verticale’ come sempre sopra piazzale Kennedy. Attesi tra 100mila e 200mila spettatori. Forze dell’ordine e polizia locale gestiranno sicurezza e circolazione stradale. Interdetto alla navigazione un rettangolo di mare di 4 chilometri parallelamente alla spiaggia, due chilometri verso il largo, con pattugliamenti della Guardia Costiera.

Lo spettacolo inizierà venerdì alle 15, con programma quasi identico sabato, giorno dell’Air Show. In apertura il volo dell’elicottero HH 139 del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare che, davanti alla spiaggia, calerà la bandiera nazionale accompagnata da un aero-soccorritore mentre le note dell’inno di Mameli risuoneranno per tutto il litorale. La dimostrazione di ricerca e soccorso dell’elicottero militare darà il via al programma di volo acrobatico che vedrà esibirsi due campioni, Guido Racioppoli con il suo Sukoi 31 e Andrea Pesenato con un CAP 231.

Carlo Mariani, riminese di adozione, una vita vissuta in volo prima come pilota militare poi come comandante di linea ed istruttore, sarà il leader del conosciuto team Yak Italia, tre velivoli acrobatici YAK 52 di base sul vicino aeroporto di Fano. Iannacone e Prizzon del team Blue Voltige, due motoalianti RF4 e 5, voleranno in sincronia esaltando figure piacevolissime. Tra tanta acrobazia non mancherà l’esibizione di quattro paracadutisti di precisione del Team Fly Zone che atterreranno sulla spiaggia. Poi l’entrata spettacolare dei dieci Aermacchi MB339 – nove in formazione e un solista - i fiori all’occhiello dell’Aereonatica Militare Italia, che quest’anno compie il primo secolo di storia gloriosa.

Gli assi volanti del cielo, la Frecce Tricolori, che si esibiranno in spettacoli loop, giri della morte, avvitamenti, cabrate, picchiate, voli dell’ubriaco e altre figure da lasciare a bocca aperta.