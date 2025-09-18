Giardini d'Autore 2025 a Rimini: date e programma

Rimini, 18 settembre 2025 – Un grande giardino d’autunno è pronto ad accogliere riminesi, turisti e appassionati del verde questo weekend: sabato 20 e domenica 21 settembre, infatti, la nota manifestazione “Giardini d’Autore” torna in città per l’attesa edizione autunnale. Gli spazi iconici di Castel Sismondo, piazza Malatesta, l’arena Francesca da Rimini, la piazza dei Sogni e il Bosco dei Nomi, in pieno centro storico, ospiteranno le installazioni botaniche, tra colori caldi, fioriture spettacolari e profumi intensi. L’edizione autunnale, con la sua varietà di piante capaci di colorare il giardino e il terrazzo per tutto l’inverno, è ormai un appuntamento caro agli appassionati di giardinaggio – e non solo. I vivaisti, provenienti da varie parti d’Italia, saranno presenti con una proposta estremamente ricca: collezioni di echinacee, graminacee, bacche ornamentali, arbusti, aceri, dalie, ortensie, aster, zucche decorative, piante acquatiche, piante tropicali e curiosità botaniche, frutto di una continua ricerca e innovazione. Giardini d’Autore offre ai visitatori la possibilità di acquistare esemplari rari, ricevere consigli pratici e lasciarsi ispirare da nuove idee, per rinnovare i propri spazi verdi, grandi o piccoli.

Accanto ai vivaisti, artigiani e garden designer coloreranno la “Corte delle meraviglie”, mentre le aziende agricole saranno presenti nell’area “Giardini Farm Market” con prodotti di eccellenza della terra. Da non perdere anche gli appuntamenti di “Giardini Lab”, organizzati in collaborazione con Banca Malatestiana: laboratori di giardinaggio, appuntamenti speciali, corsi di decorazione, laboratori creativi, visite guidate e mostre. Per i più piccoli torna lo spazio “Giardini Kids - Imparare dalla natura”, organizzato assieme al gruppo Hera. Uno spazio in cui la natura diventa l’occasione per imparare, stare insieme e sperimentare.

Un vero e proprio ristorante, affacciato sullo specchio d’acqua ai piedi di Castel Sismondo, proporrà ai visitatori un’esperienza di gusto e bellezza. Lo spazio è firmato da Luca Borrelli, chef dei locali Amorimini e Caffè Vecchi. Un’occasione per fermarsi, circondati da fiori e natura, e godersi la colazione, il pranzo o il thè delle cinque.

Sabato 20 è in programma un evento speciale, firmato dal Club Sofà and Carpet di Jane Austen: una giornata interamente dedicata al mondo dell’autrice inglese, tra letture, musica, danze d’epoca e acconciature curate dal salone riminese La Maison du Reflet. Il programma prevede, tra l’altro, alcune letture tratte da Orgoglio e Pregiudizio e accompagnate da note di violino; un incontro con Margarita Martinez, della Jane Austen Society of Florence, incentrato sul linguaggio segreto dei ventagli e, appunto, il tradizionale “thè delle cinque”, servito nel giardino di Castel Sismondo a cura di Caffè Vecchi, prenotabile sul sito web ufficiale di Giardini d’Autore.

Nell’arena Francesca da Rimini si conferma, anche quest’anno, l’appuntamento con “Gea – L’estate del rispetto”, realizzato in collaborazione con l’ufficio Pari Opportunità della provincia di Rimini e numerose associazioni del territorio. Laboratori, incontri e attività per promuovere il rispetto dell’ambiente e di ogni essere vivente, all’interno di un contesto che coniuga cultura, sostenibilità e inclusione. Giardini d’Autore si fa contenitore e promotore di una cultura del verde che intreccia natura, arte, educazione e consapevolezza ambientale.

In occasione di Giardini d’Autore torna il “Circuito dell’arte”: al Fellini Museum e al Palazzo del Fulgor si aggiungono i Palazzi dell’arte di Rimini che, dopo alcuni anni di restauro, apriranno al pubblico con una mostra, a ingresso libero, dedicata a Marco Pesaresi, fotografo riminese di fama internazionale. “Rimini proibita. Le parole di Tondelli nelle immagini di Pesaresi”, curata da Jana Liskova e Mario Beltrambini, unisce le fotografie intense e partecipi di Marco Pesaresi alle parole inquiete dell’indimenticato scrittore Pier Vittorio Tondelli, in un dialogo tra immagini e testi che raccontano una Rimini lontana dagli stereotipi. Una città di confini mobili, di identità in trasformazione, di notti che confondono e generano nuova luce. La mostra è parte del circuito dell’arte di Giardini d’Autore e sarà visitabile insieme al giardino del museo, lasciando entrare i visitatori in una dimensione sospesa tra arte, letteratura e natura.