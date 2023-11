Giornata contro la violenza, gli eventi del weekend a Rimini: quello che le donne dicono e fanno

Rimini, 23 novembre 2023 – Questa è la settimana che porterà, sabato 25 novembre, alla camminata per le vie del centro di Rimini, di Riccione e di altre realtà cittadine romagnole, in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, e che si concretizza con eventi importanti e sentiti.

Quest'anno la camminata cade nei giorni e nelle ore della enorme, gigantesca ondata di emozione e di indignazione che sta percorrendo tutto il Paese per la morte violenta di Giulia Cecchettin, e nel dover constatare che ad oggi, dall'inizio dell'anno, le vittime di femminicidio sono 108 donne.

Gli eventi del 25 novembre

Tra le iniziative da ricordare “È per te”, la camminata per le vie della città che quest’anno si terrà sabato 25 novembre, con ritrovo all’Arco di Augusto di Rimini alle ore 16.00 e partenza alle ore 16.30. La camminata terminerà in piazza Cavour in concomitanza con l’accensione, alle ore 18.00, delle luci di Natale. La novità di quest’anno è proprio legata all’accensione delle luci (“c’è una crepa in ogni cosa, ed è da li che entra la luce”, è la frase di Leonard Cohen scelta come titolo dell’iniziativa) che saranno dedicate alle donne vittima di violenza della città di Rimini.