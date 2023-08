I soliti Idioti a Cattolica, il ritorno è da non perdere

Rimini, 16 agosto 2023 – Dopo un divorzio che sembrava irreversibile, il duo comico dei ‘Soliti Idioti’ si è ricomposto per un tour di grande successo, con i loro personaggi cult, tra social, fluidità e politicamente corretto.

I soliti idioti in scena a Cattolica

Suggellando così il rapporto rinato e la loro amicizia, Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli, nati su MTV, protagonista sul piccolo e grande schermo, la coppia comica si è ricomposta dopo dieci anni di separazione e sarà a Cattolica il 17 agosto, alle ore 21, per uno spettacolo ad alto tasso ironico dal titolo " I Soliti Idioti il ritorno - Fiodena Summer tour 2023".

Pronti quindi a scendere nell'arena della Regina di Cattolica, in piazza della Repubblica, e a portare i loro personaggi iconici e sfacciati, che rappresentano in maniera grottesca la vita quotidiana dell’italiano medio attraverso stereotipi e archetipi fissati nel tempo.

Tantissime le maschere proposte da Biggio e Mandelli diventate dei cult della comicità italiana creando veri tormentoni: famoso lo sketch Father & Son, con l’anziano Ruggero De Ceglie e il figlio Gianluca, oltre agli iconici I tifosi, L’amante del primario, Gisella e Sebastiano, Mamma esco. Con un allestimento essenziale, composto da elementi scenografici che richiamano l'oggettistica originale della serie e con fondali diversi a seconda delle varie situazioni, I Soliti Idioti torneranno a calcare il palcoscenico romagnolo, portando il loro linguaggio comico e rappresentando in maniera grottesca la vita quotidiana dell'italiano medio attraverso stereotipi e archetipi fissati nel tempo.

I due, per anni hanno seguito carriere separate: Fabrizio Biggio è stato la spalla di Fiorello nella conduzione quotidiana del programma " Viva Rai 2", mente il simbolo di MTV, Francesco Mandelli ha continuato a presentare programmi comici in tv come "Honolulu", ha partecipato a numerosi film, ha fondato il gruppo musicale dei " Dead Vision".