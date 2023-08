Leo Gassmann pronto per il palco di Deejay on stage a Riccione: “Mi piace tanto tornare qui”

Rimini, 10 agosto 2023 – Dopo essere stato a Rimini per la Partita del cuore con la Nazionale Cantanti, il talento, il sorriso, la voce calda di Leo Gassmann, planano sul palco di DeeJay on stage, venerdì 11 agosto in piazzale Roma a Riccione.

Con tutta la bellezza dei suoi giovani anni, il giovane Gassmann porta con sé un bagaglio di esperienze accumulate in questi anni: da X Factor a Sanremo, passando per la collaborazione con Riccardo Zanotti, leader dei Pinguini Tattici Nucleari, che ha scritto il suo “Terzo cuore”.

Leo Gassmann, in un video dello scorso anno, cantavi la voglia di libertà tra le braccia dei tuoi genitori (gli attori Sabrina Knaflitz e Alessandro Gassmann). Che significato ha per te, questa parola?

“In quel videoclip riflettevo sulla voglia di tornare a quei momenti, quando eravamo liberi, spensierati e senza doppi fini. I bambini sono l’emblema della libertà. Portare avanti i miei sogni senza condizionamenti e pregiudizi, questa è la libertà”.

In luglio hai partecipato alla partita del cuore di Rimini. Che esperienza è stata?

“Un qualcosa di bello che mi ha lasciato tanto. Credo che sia giusto promuovere queste iniziative e partecipare con entusiasmo e voglia di fare. Ho rivisto e abbracciato i miei colleghi, artisti meravigliosi che hanno colto l’idea della solidarietà e l’hanno messa in pratica con slancio”.

Leo Gassmann

Conosci la Romagna?

“Conosco Rimini e Riccione perché ho degli amici qui come il riccionese Fadi, il cantante che ho sfidato, si fa per dire, a Sanremo nel 2020, insieme abbiamo partecipato alle nuove proposte, siamo molto amici, insieme ci divertiamo molto. Lui mi porta spesso nei posti più significativi della città di Fellini. E conosco un po' anche Riccione dove canterò per Deejay on stage. Mi piace sempre tanto tornare qui, se poi canto le mie canzoni, ancora meglio”.

La musica è il tuo destino?

"Mi sento un aspirante cantautore, questo il mio sogno. Mi piace raccontare storie e sentimenti che nascono in me o di persone che conosco. Amo anche molto ascoltare, osservare, anche una semplice chiacchierata al bar può essere lo spunto per una nuova canzone. Credo che anche gli studi di psicologia abbiano rafforzato questa attenzione verso gli altri".

Ami la Filosofia e tuo padre interpreta un professore di filosofia in una serie tv di grande successo.

“Tutti i ragazzi dovrebbero incontrare un insegnante che ama insegnare e trasmetterci l’amore per i classici e per il sapere. Scoprendo Socrate, Platone, Aristotele e concetti come il destino, la libertà, il tempo, vivi meglio, ti relazioni meglio".

E l’incontro con Zanotti dei Pinguini?

“Ho sentito subito mia quella canzone. Con Riccardo è nata un’amicizia e oltre a terzo cuore ha scritto un altro brano del mio nuovo album, che porterò sul palco di Riccione, con grande gioia".