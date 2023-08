Magic Castle Gradara, quattro giorni di eventi fatati: il programma

Rimini, 6 agosto 2023 – C’è un Castello, quello di Gradara, c’è una storia, quella di Paolo e Francesca e del loro borgo d'amore, e c’è una Festa, quella di The Magic Castle Gradara! Tanti personaggi curiosi animeranno il borgo di Gradara nelle serate del 6, 7, 8, 9 agosto: i Close ACT che arrivano dall’Olanda con i loro giganteschi Sauri futuristi, le spettacolari danze di Bollywood dei Negma Dance Group, le affascinanti acrobazie di Evolution Dance Theater, dalla Francia i Moz Drums con i ritmi di Lighted Drummers e i magnifici The Mirrors, dall’Egitto la danza Sufi di Emad Selim, dall’Ucraina lo straordinario artista Sergey Timofeev, l’esotica Danza del Leone di Italy Lion and Dragon Dance, la musica balcanica di Zastava Orkestar, e le performance dei Morks, il Teatro dei Piedi, la Fata Foglia, H.O.P.E. for Dance, il Teatro Cinquequattrini, i sogni di sapone di Luca Cutrupi e la magia di Matteo Cucchi, e tanti altri artisti sotto la sapiente guida del famoso Contastorie con la O! The Magic Castle Gradara strizza l’occhio alla fantasia e con spettacoli, performance e danze, si trasforma magicamente festeggiando la sua decima edizione in una grande festa per famiglie, con un ricco programma di artisti internazionali.