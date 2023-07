Mamacita festival: attesi a Rimini Lazza, Irama, Gue Pequeno, Rhove, Fred de Pelma e Shablo Dj

Rimini, 11 luglio 2023 – Lazza, Irama, Gue Pequeno, Rhove, Fred De Palma, Rhove, Shablo Dj, nell'eccellenza dell’arena eventi estiva Rimini Beach Arena per il Mamacita Festival 2023 che si terrà il 21 e 22 luglio.

Musica hip hop e trap, rap e sound e flow, per uno show che è diventato negli anni un appuntamento imperdibile per gli amanti del genere, che potranno godere delle performance di alcuni dei migliori artisti della scena musicale italiana e internazionale. Un modo per ballare e divertirsi sotto il sole e sotto le stelle, in una location spettacolare sulla spiaggia di Rimini, con una capacità di 15 mila spettatori, in grado di ospitare alcune delle stelle più brillanti dell’attuale panorama musicale italiano. Tra gli artisti di spicco ci saranno Lazza, l'emergente talento del rap con un flow impeccabile che è arrivato secondo al Festival di Sanremo conquistando tutti con la sua "Cenere", Gue Pequeno, una leggenda del rap italiano; Irama, amatissimo dai giovani grazie alla sua capacità di spaziare tra diversi generi musicali che di recente fa coppia con Rkomi, Shablo Dj, figura influente nella scena hip hop italiana; Fred de Palma, fenomeno musicale degli ultimi anni con uno stile fresco e contagioso; e Rhove, rivelazione del rap italiano.

Il format giunto alla terza edizione torna nell'area estiva più grande della riviera romagnola, in viale Principe di Piemonte nella zona sud di Rimini, verso Riccione. Un festival da respiro internazionale dedicato ai giovani e agli appassionati di musica di generi diversi. Attesissimo Irama, il vincitore di Amici 17 che nel corso degli anni, anche dopo le sue esibizioni a Sanremo e le numerose collaborazioni ( ora con Rkomi) ha ottenuto nella sua carriera 44 dischi di platino, 3 dischi d'oro ed è un idolo dei giovani ma la sua musica piace in maniera trasversale.