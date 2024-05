Maratona di eventi, tra gli ospiti anche Gianni Bugno

Rimini, 29 maggio 2024 – Maratona di eventi in città aspettando il 29 giugno, giorno della prima tappa del Tour de France che da Firenze arriverà a Rimini. Domani (alle 17) alla sala della Cineteca, alla biblioteca Gambalunga, si parlerà di come la bici sia stata anche ‘strumento’ dell’emancipazione femminile: interverranno Eleonora Belloni dell’università di Siena ed Emilia Muratori, sindaca di Vignola.

L’incontro sarà moderato da Oriana Maroni, presidente Istituto storico Rimini. Venerdì 31, sempre alla Cineteca (15,30), si racconterà il Tour de France visto dall’Italia con Stefano Pivato, storico ed ex rettore dell’università di Urbino, Daniele Marchesini dell’università di Parma, e ancora Sergio Giuntini e Alberto Molinari della Società italiana di storia dello sport e Nicola Sbetti dell’università di Bologna.

E ancora venerdì, alla sera (21) in Cineteca sarà proiettato Wonderful Losers, il film che racconta il Giro d’Italia da una prospettiva inedita e insolita, quella dei gregari. Da venerdì a domenica a Marina centro appuntamento con Goodbike! Gente di Bici. Sarà una vera e propria festa dedicata alla bicicletta tra incontri, appuntamenti dedicati all’educazione stradale, esibizioni e l’occasione di scoprire tutti gli sport legati alle due ruote. Un evento per grandi e piccoli curato insieme alla Federazione ciclistica italiana. Martedì 18 giugno doppio appuntamento in Cineteca. Alle 17,30 Beppe Conti presenta il suo libro Il Giallo del Tour. Alla sera (21) l’incontro con l’ex campione Gianni Bugno, a seguire la proiezione del docufilm girato da Stefano Ferrari che racconta come l’Emilia Romagna si è preparata a ospitare il Tour de France.