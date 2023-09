Mare Fuori, i protagonisti alle Befane di Rimini: ecco quando

Rimini, 13 settembre 2023 – A maggio di quest'anno, più di 5.000 fans avevano avuto la gioia d’incontrare i loro beniamini alle Befane shopping centre di Rimini: i protagonisti di "Mare Fuori", Cucciolo e Gemma, una grande e autentica dichiarazione d'amore.

Giovanna Sannino la Carmela di 'Mare Fuori' alle Befane

A distanza di soli 4 mesi, il tour della serie televisiva più vista originale italiana e già molto distribuita nel mondo, organizzato da “Wobinda”, torna al centro commerciale per un Meet&Greet, promosso da Wobinda Produzioni su licenza Rai.

Questa volta ad infiammare il pubblico delle Befane, saranno altri due protagonisti della serie: Giovanna Sannino e Alessandro Orrei, interpreti di Carmela e di Mimmo.

Le tematiche sociali trattate dalla serie, han fatto appassionare milioni di fans, non solo in Italia: il successo oltre confini è davvero grande.

Il racconto si dipana tra i detenuti di un carcere minorile: alcuni di questi ragazzi ha compiuto il proprio viaggio con coraggio, affrontando la paura di scoprirsi deboli o incapaci di soddisfare i desideri dei propri familiari. Altri pensano ancora che il coraggio sia quello di aggredire la vita e prendersi tutto passando sopra ad ogni tipo di sentimento.

Questo nuovo attesissimo appuntamento sarà sabato 16 settembre 2023 alle 17, un'occasione unica che Le Befane offre gratuitamente al suo pubblico per incontrare dal vivo i beniamini della serie TV, giunta alla terza stagione (ma le riprese della quarta sono iniziate il 22 maggio scorso e già ne sono state annunciate anche una quinta e una sesta), ambientata nel carcere minorile Nisida di Napoli e scattarsi una foto assieme: tantissimi si sono già prenotati online all'evento che si preannuncia emozionante, ma la Direzione del centro commerciale si è organizzata per mettere a disposizione dei fan altri 100 posti per chi non fosse riuscito ad assicurarseli via web.

Naturalmente tutti, anche i non prenotati, potranno assistere all'evento: 'Carmela' e 'Mimmo', prima del momento Meet&Greet, saranno protagonisti di un talk show nel quale racconteranno la propria esperienza in questa serie Tv.

La serie tv prodotta dalla Rai che coproduce la serie con Picomedia, ha polverizzato tutti i record del settore, tanto che ‘Mare fuori’ ha conquistato un altro primato: la sigla «'O mar for» cantata dal nuovo divo Matteo Paolillo, è diventata virale tra il pubblico e sui social e, con oltre 35 milioni di streaming, ed è stata certificata disco di platino.