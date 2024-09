Mostra dei dinosauri Rimini: il Dino Park apre le porte a Poggio Berni

Poggio Torriana, 27 settembre 2024 – Domani, sabato 28 settembre, prende il via ufficialmente il Dino Park "World of Dinosaurs", la mostra sui dinosauri e la Preistoria organizzata al Parco della Cava di Poggio Berni. L'inaugurazione sarà preceduta dai saluti dell’amministrazione comunale di Poggio Torriana (in provincia di Rimini). La mostra-evento, dopo aver entusiasmato i visitatori di mezza Europa e di molte località italiane, torna in Romagna ad animare la stagione autunnale. L’esposizione dedicata ai dinosauri, presenta oltre 50 riproduzioni di dinosauri e altri animali preistorici realizzati a grandezza reale; è ideata dall’azienda austriaca Wonderworld Entertainment e organizzata da Start Innova con il prezioso supporto del Comune di Poggio Torriana e la collaborazione delle Associazioni del territorio.

Dino Park a Poggio Berni, dinosauri in mostra fino ad aprile

“Dedicato al giacimento fossilifero del Marecchia, il Parco della Cava è il luogo ideale per narrare la storia della vita sulla Terra – spiegano gli organizzatori -. Trasformato per l’occasione in un vero e proprio parco preistorico dove i visitatori avranno l'opportunità di immergersi completamente nell'atmosfera giurassica e di esplorare la vita e l'ambiente dei dinosauri in maniera coinvolgente, scoprendo anche le altre specie che hanno popolato la terra fino all’arrivo dell’uomo.

Dino Park, la mostra dei dinosauri apre le porte a Poggio Berni, nel Riminese

Tra i protagonisti della mostra ci saranno, tra gli altri, il terribile Tyrannosaurus Rex, il maestoso Diplodocus lungo 30 metri, i famelici Deinonychus, fino ai grandi mammiferi preistorici e gli uomini primitivi. Tutto potrà essere osservato da vicino per apprezzarne particolarità e dimensioni. Questa è un'occasione imperdibile per una gita fuori porta con tutta la famiglia in un territorio già ricco di storia, arte, cultura, eccellenze enogastronomiche e bellezze paesaggistiche. La mostra non solo intratterrà i più piccoli, ma offrirà anche un'opportunità educativa per apprendere di più sulla vita dei dinosauri e sulla storia della Terra.

Dinosauri a grandezza naturale in mostra al Dino Park

Il Dino Park World Of Dinosaurs sarà aperto tutti i weekend nei giorni di sabato, domenica e festivi fino al 6 aprile 2025. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sul calendario delle aperture, attività, modalità di accesso, tariffe e riduzioni consultare il sito ufficiale: www.dino-park.it (351 8400360). Info scuole: dinoparkscuole@gmail.com.