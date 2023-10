Il mito dei Queen in mostra a Rimini

Bologna, 3 ottobre 2023 – Tra le mura di Castel Sismondo, al Fellini Musem di Rimini, esplode in tutta la sua creatività e magnificenza il mito dei Queen. Artefici di questa esclusiva internazionale, sono Gianni Chimenti direttore artistico della mostra insieme al figlio Niccolò, curatore e artefice di tanto materiale riguardante il gruppo storico inglese e Peter Hince, il fotografo e grande amico di Freddy Mercury. La mostra, che si compone di 60 immagini del fotografo londinese, alcune delle quali esposte in anteprima internazionale e di oltre un centinaio di cimeli, e documenti originali, non rappresenta soltanto un inedito viaggio fotografico attraverso i momenti più importanti della band, ma una vera e propria esperienza impreziosita da memorabilia, dischi, poster, strumenti musicali, abiti ed accessori, documenti, rarità appartenuti ai membri della band (dall’asta del microfono di Mercury, ai costumi per il video di Radio Gaga e molto altro). Attraverso le fotografie del road manager della band e una ricca selezione di memorabilia, il racconto dello straordinario percorso umano e professionale dei Queen e del loro carismatico frontman Freddie Mercury, prende forma. Inaugurata il 3 ottobre, alla presenza di Claudio Cecchetto, Peter Hince, Gianni e Niccolo’ Chimenti, Francesco Billitteri di Primafila Magazine, e Francesca Mattei in rappresentanza del Comune di Rimini, la mostra «I Queen che non avete mai visto» sarà in sede espositiva fino al 30 novembre 2023. Dopo Torino e Gallipoli, la Blu& Blu Network di Roma e la rivista Primafila Magazine (organizzatori della mostra) hanno voluto fortemente Rimini per la sua internazionalità e per impreziosire la sua candidatura Capitale della Cultura 2026. Rosalba