MotoGp di San Marino 2023 eventi collaterali: mostre e show freestyle in attesa della corsa

Rimini, 4 settembre 2023 - Cresce l'attesa per il Gran Premio di Moto GP della Repubblica di San Marino e della Riviera di Rimini che scatterà da venerdì 8 a domenica 10 settembre al Misano World Circuit, che si prepara ad accogliere tifosi, appassionati, curiosi e amici con numerosi eventi collaterali. Eventi che contribuiranno anche quest’anno ad accendere l’atmosfera e a far respirare l’aria tipica del circuito, trasmettendo al pubblico la grande passione per i motori che contraddistingue la Riders’ Land.

Anche quest'anno sono diversi gli appuntamenti a Rimini: dal 2 al 10 settembre il Palazzo del Turismo, di fronte al Grand’Hotel, ospita la mostra 'Renzo Pasolini e…I cinquant’anni d’oro del motociclismo italiano' (1973 - 2023). A 50 anni dal drammatico incidente di Monza dove perse la vita Renzo Pasolini assieme a Jarno Saarinen, il Nuovo Motoclub Renzo Pasolini di Rimini vuole ricordare il grande pilota raccontando tutto il contenuto della sua eredità umana e sportiva con una esposizione a testimonianza di come il motociclismo italiano si sia evoluto da quel lontano 1973 ad oggi. Renzo Pasolini, il PASO, ha rappresentato lo spirito del motociclismo romagnolo esportandolo in tutto il mondo: meccanico, collaudatore, capace di sfidare e battere i più grandi campioni mondiali. Questo spirito è ancora vivissimo nel nostro territorio che continua a sfornare piloti e campioni.

Inoltre, dalle 17 e fino alle 23 (per info scrivere a: [email protected]), verranno esposte alcune delle più importanti moto da gran premio dagli anni settanta ad oggi, consentendo di verificare anche i progressi tecnologici, le novità e gli investimenti realizzati dalle case costruttrici negli ultimi 50 anni.

Venerdì 8 settembre, invece, il Lungomare Tintori si veste a tema motori per uno show notturno di motocross freestyle per la Red Bull Riders' Night, show di motocross freestyle con piloti che si esibiscono in evoluzioni aeree che stupiranno il pubblico. Lo spettacolo di freestyle avrà inizio alle 22.30 per terminare intorno alle 24. L'evento inizierà già dalle 18 con una esposizione di moto da parte dei motoclub della Romagna. A disposizione anche calcio balilla, simulatori di guida, postazione photoboot e la famosa event car di RedBull che intratterrà gli ospiti con musica e vocalist.

Sabato 9 settembre alle 21, ci sarà un Talk Show a compendio della mostra, nella sala convegni della Palazzina Roma di piazzale Fellini, con la partecipazione di piloti, giornalisti e personalità legate al mondo delle moto; modera Boris Casadio, speaker ufficiale del Misano world circuit. Durante l'evento, a cura del MotoClub Renzo Pasolini, si racconterà l’evoluzione del motociclismo sportivo da Pasolini in poi, per rivivere 50 anni magici del motociclismo italiano, con forte accento romagnolo: 50 anni che ci hanno regalato 48 campionati mondiali.