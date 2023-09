Motori e passione, arriva la MotoGp a Misano

Misano, 7 settembre 2023 - La Riviera scalda i motori per un weekend di adrenalina e hotel pieni. I turisti stanno arrivando ripetono gli albergatori di Misano, la cittadina che ospita il circuito dove si correrà nel weekend il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini.

E ci sarà anche Pecco Bagnaia: il campione del mondo della Ducati ha ricevuto l’ok dei medici dopo il terribile incidente in Spagna. Assente, invece, l’idolo di casa Enea Bastianini, fermato da un infortunio.

Gli oltre cento hotel della località balneare viaggiano verso il tutto esaurito, e non sono i soli. Fa caldo, l’estate non è finita e l’arrivo dei team, delle aziende e del popolo della MotoGp si farà sentire da Cattolica a Riccione contagiando anche Rimini.

Motogp Misano: come arrivare – Parcheggi e navette

Le prevendite stanno andando bene, con un +15%. L’obiettivo è superare le 101mila presenze fatte registrare un anno fa, quando si uscì dagli anni difficili del Covid.

Il nuovo format voluto da Dorna con la Sprint race al sabato aiuterà a superare quella soglia.

Sabato sarà una giornata da incorniciare con prove in pista e caccia alla pole fin dal mattino alle 9, poi la Sprint race, la gara corta della MotoGp, e la sfida della MotoE che vede il riminese Mattia Casadei giocarsi il mondiale della specialità.

Un anno fa al sabato entrarono al Misano world circuit 25mila persone. Quest’anno potrebbero essere molte di più. Ma il Gran Premio è una festa che contagia tutta la riviera, e gli eventi collaterali ne sono una testimonianza.

I primi a partire sono stati i soci del Motoclub di Rimini con la mostra allestita al palazzo del Turismo a due passi dal Gran hotel in omaggio a Renzo Pasolini.

Il pilota riminese scomparve il 20 maggio del 1973 mentre correva a Monza. La sua è un’eredità sportiva e umana che rivive nelle installazioni, nelle immagini e nelle moto d’epoca esposte. Una storia che parte dal 1973 e procede nel tempo mostrando l’evoluzione anche tecnologica di un mondo che ha mantenuto intatta la passione e l’adrenalina che scatena il rombo di un motore.

A proposito di adrenalina e spettacolo, tutti in spiaggia venerdì sera con Red Bull che porta sul lungomare di Rimini salti da brividi con il freestyle di motocross.

Ma sarà Misano con l’Arena 58, a vivere la passione dei motori senza compromessi, con la polvere sollevata dai traversi delle auto e moto sullo sterrato, e l’odore di benzina che entra nelle narici.

Torna lo spettacolo nell’arena in zona a mare tra gli hotel, a cui sommare gli altri eventi in centro: dalle sfilate di moto storiche ai concerti e le mostre. Il cuore della Riviera batte a quattro tempi con iniziative a Cattolica tra body art e motori sabato sera e i talk show tra Rimini e Riccione e per raccontare al pubblico la storia e i piloti che hanno fatto un’epoca.

Intanto a Misano si aggirano tra locali e lungomare i campioni che si sono legati a questa terra. Nei giorni scorsi è stato avvistato Kevin Schwantz. Tutto è pronto per un fine settimana che culminerà con le gare di domenica, ma prima tutti in consolle.

La novità di quest’anno sarà la grande festa che il Cocoricò, la discoteca della Piramide sulla collina di Riccione, terrà all’interno del Misano world circuit. L’evento si svolgerà nella zona del kartodromo che può ospitare oltre 10mila persone. Sette ore di musica dalle 18 all’una nella notte con dj internazionali come Timo Maas.

Anche quest’anno il menù del Gran Premio è ben assortito e per chi voglia ricavarsi un momento di silenzio e ricordo l’appuntamento è a Coriano. Qui venerdì si accenderà la Fiamma del Sic, l’opera donata da Dainese per ricordare il pilota Marco Simoncelli.