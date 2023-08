Nameless71, la giovane band in concerto a Cattolica per Ferragosto

Rimini, 14 agosto 2023 – Si chiama Nameless71, la nuova creatura artistica del genio dello spettacolo Claudio Cecchetto, una "Baby Band" prodotta dal deus ex machina le cui intuizioni artistiche sono ben note.

Cinque ragazzini che hanno in totale 71 anni e una gran voglia di fare musica, cantare ed esibirsi in pubblico, tanto che hanno già debuttato con successo da Misano e a Rimini e per il ferragosto saranno a Cattolica, nella piazzetta sul lungomare davanti alla celebre Piazza primo maggio, per festeggiare il capodanno dell'estate ( ore 21.30).

All'esortazione "Basta parlare di "Baby Gang"! È tempo di "Baby Band", Cecchetto e i suoi ragazzi giovanissimi, porteranno in tour la loro fresca musica, dimostrando che "tanti giovani sanno impegnarsi nella vita e nella musica e sanno sognare".

Un "Street tour" che vede questi 5 ragazzi romagnoli (Lorenzo, Tommy, Edo, Guido e Simo) comunicare tanta allegria, tanta gradita musica e tanta dolcezza, che si traduce in una sola parola: Nameless71.