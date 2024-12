Apre il villaggio di Natale a Cattolica: il calendario degli eventi fino a Capodanno

Cattolica, 4 dicembre 2024 – Luci scintillanti, voli acrobatici, coreografie mozzafiato: si accende l’incantesimo nel Cattolica Christmas Village. La Regina dell'Adriatico apre le porte del suo villaggio fatato con il grande spettacolo "Stardust Show", sabato 7 dicembre alle ore 17, in piazza Roosevelt.

Dopo aver inaugurato gli altri luoghi magici, come la pista di ghiaccio di piazza Primo Maggio, subito presa d’assalto da piccoli e grandi, la Ruota panoramica e le Casine gourmet di via Bovio, spandendo nell’aria profumi e aromi irresistibili, ora è arrivato il momento dell'evento più atteso e spettacolare con gli acrobati e funamboli dello Stardust Show.

Le sorprese del Cattolica Christmas Village, però, non sono ancora finite: sabato apriranno anche i due igloo di "Bagnino" Natale organizzati dal consorzio le Spiagge di Cattolica, sempre in piazza Roosevelt. Uno accoglierà piccoli e grandi per trascorrere qualche ora in compagnia di letture natalizie, giochi e animazioni anche con le scuole, mentre l’altra sarà riempita di sabbia dove bimbe e bimbi potranno vivere l’estate in inverno tra giochi e castelli.

Gli eventi fino a fine mese

Il calendario delle feste continua con "Cattolica da favola", una delle novità di questa edizione, con spettacoli a tema per grandi e piccini in programma per domenica 15 e 22 dicembre. In queste due giornate dalle 16 alle 19 il centro della città diventerà un vero e proprio paese delle meraviglie grazie a creature fantastiche, magie e musica. Sempre il 22 dicembre, alle ore 16, nella chiesa di San Pio V, la musica e i canti della tradizione saranno protagonisti del Concerto di Natale della “Bottega delle voci”.

Capodanno

Grande spettacolo per la notte di Capodanno, in piazza Roosevelt, dove sul palco allestito ai piedi di palazzo Mancini si saluterà il 2025 con il concerto della nota band dei Revolution e con l’animazione di Radio 60/70/80 by Studio+ (a partire dalle 22), tra balli, musica e divertimento.