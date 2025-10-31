Marche, sos liste d'attesa

Marche, sos liste d'attesa
Cosa FareSarà un Natale multi-Kolors a Riccione, luminarie anche sul lungomare: super ospiti e programma
31 ott 2025
NIVES CONCOLINO
Cosa Fare
Sarà un Natale multi-Kolors a Riccione, luminarie anche sul lungomare: super ospiti e programma

Svelato il programma di eventi che animeranno la Perla verde dal 29 novembre al 6 gennaio. Tra gli ospiti, oltre alla band, Tony Servillo e Paolo Cevoli. Tornano la ruota e la pista di pattinaggio

Tra i super ospiti del Natale di Riccione la band ’The Kolors’ oltre al comico Paolo Cevoli (destra) e all’attore Toni Servillo (secondo da destra)

Riccione, 31 ottobre 2025 – Con “Viva Riccione, il tuo Natale al mare” il 29 novembre la Perla da il via agli eventi natalizi che si protrarranno fino al 6 gennaio, anche con artisti di spicco tra i quali Toni Servillo, Paolo Cevoli e i The Kolors. Sono oltre venti gli appuntamenti tra concerti, musical, spettacoli teatrali, mostre e altri momenti di festa che s’intrecciano ad attrazioni, come la ruota panoramica che girerà fino a marzo in piazzale Roma, offrendo un panorama mozzafiato dai suoi 55 metri di altezza. Poi la pista per pattinare su ghiaccio più ampia d’Italia che torna ad animare il boulevard a ridosso delle cabine.

